屏縣議員張振亮涉賄選判刑遭解職 是否遞補待定

屏東縣議員張振亮遞補議員10個月，就因賄選案遭解職。圖／報系資料照 雲林二崙鄉長鍾東榮和鄉代主席楊世彬涉綠能弊案，被彰化地檢署偵訊後羈押禁見，雲林縣政府將依地方制度法派任代理鄉長，另外，屏東縣議員民進黨籍張振亮去年11月10日遞補議員，但競選期間因涉賄選案，被判刑8月定讞，張即刻解職，是否遞補屏東縣選委會交由中選會決定。

張振亮曾任九如鄉第17、18屆鄉長，2022年登記參選屏東縣第2選區議員，以5542票成落選頭，2023年11月因前議員吳亮慶賄選被判當選無效確定，張振亮遞補。

結果張因大選期間被查出賄選，一審雖判無罪，二審逆轉改判8月，張振亮上訴後，最高法院前天駁回定讞；張振亮受訪喊冤，「絕對沒有賄選」。

張振亮遭解職後是否由選區第2順位落選頭遞補，屏東縣選委會表示，尚未收到判決或函文前，無評論或回應。

另外，雲林縣二崙鄉長鍾東榮和鄉代主席楊世彬涉嫌收受綠能工程賄款，彰化檢調前天至鍾東榮、楊世彬住處搜索，在兩人家中共查扣727萬元現金，彰檢複訊後，聲押禁見鍾、楊兩人獲准。

依據地方制度法，鄉長若因涉訟被羈押，將由縣政府指派代理，雲林縣政府說，收到法院公文後會派員代理鄉長，至於主席則由代表互推代理。