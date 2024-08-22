越南婦遭同鄉逼債...自陽台脫逃摔傷 家人匯8億越南盾才獲釋

阮、范姓2越南籍逃逸移工及蔡姓男子去年2月底得知同鄉陳姓婦人與人有債務糾紛，將她自台南押往雲林摩鐵內拘禁，並以電擊及毆打，逼她簽下5張合計台幣92萬元本票，還趁隙自2樓陽台脫逃未果而摔傷，家人匯2億元越南盾（台幣約25萬多元）才獲釋，主嫌阮被依擄人勒贖罪處8年。

台南地院下午5時宣判，阮犯擄人勒贖罪處8年，並於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境，沒收犯罪所得越南盾2億元。范、蔡犯私行拘禁罪處6月，范於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

檢警調查，阮文英俊、范春瓊均為逃逸越南籍移工。阮等人得知同鄉陳姓婦人與人有債務糾紛，去年2月27日至台南將陳婦載往雲林摩鐵內拘禁，阮等人以電擊、毆打陳婦，逼迫她簽下5張本票計台幣92萬元。

阮與陳婦家人通話，要求匯款未果，直至3月2日下午，陳婦趁隙自旅館2樓陽台處跳樓欲逃離，摔傷而無法行走，阮等人合力將她搬上轎車，轉往南投縣，途中再聯繫陳婦索贖，家人見她受傷甚重，僅依要求匯款2億元越南盾至其指定帳戶內，陳婦才獲釋。

台南地院指出，阮與被害人實際上並無債權債務關係，阮竟擄被害人並私行拘禁數日，直至陳婦家人匯款才釋放被害人，顯見以其人身自由做為贖款對價，成立擄人勒贖罪。

台南地院表示，蔡與被害人僅短暫接觸，未長時間待在汽車旅館內，無明確證據證明他有參與逼迫簽本票或告以恐嚇言詞，也無其他更積極證據，足認定他事先已參與或知悉擄人計畫或事後分得贖款報酬等情事，僅應成立私行拘禁罪。

另范與蔡相同，主觀上也是認知是阮要討債，並無不法得財意思，依「所犯重於所知，從其所知」法理，僅應成立私行拘禁罪。

台南地院審酌，阮具謀生能力，竟不循己力獲取財物營生，為圖己私利，擄人勒贖，過程中並電擊毆打傷害被害人；蔡、范則見被害人遭關押該處，仍為阮向被害人家人索款或協同控制其自由，共同私行拘禁妨害自由犯行。