長榮航空逆轉勝！ 向工會等求償不被認是「不當勞動行為」確定

長榮航空與桃園市空服員職業工會從因多次團體協商無共識，工會2019年4月19日經大會決議罷工，同年6月20日開始。罷工翌日，長榮航空對工會、擔任工會理事長的趙剛等13人提起3400萬元連帶賠償民事訴訟，工會向勞動部不當勞動行為裁決委員會申請認定為不當勞動行為，勞動部確認求償3400萬等行為構成不當勞動行為。長榮航空上訴，最高行政法院今廢棄原判決，長榮航空逆轉勝。

最高行政法院指出，工會及會員若有危害雇主權益的客觀行為事實，雇主為維護權益，循由司法途徑解決糾紛，是受憲法保障的基本權，應認行使訴訟權的行為具有正當性，不能論以不當勞動行為。工會提出的勞工董事、外籍客艙組員人數、外站津貼等訴求，是否為適法的勞資爭議標的，還有爭議存在，長榮航空提民事訴訟，顯非無法律上合理基礎。

工會的罷工行為，在法律上應如何評價，是否違反誠實信用原則、權利不得濫用原則，還可能有不同的判斷空間，也須待法院判決才能論斷。最高行認為為維護權益，提起民事訴訟，並非無正當合理的事實及法律基礎而故意憑空任意爭執，屬合法行使訴訟權範圍，趙剛等人雖因此得出庭應訴，但不能認為因此對勞工產生威脅效果，不當影響、妨礙工會活動，而構成不當勞動行為。

長榮航空罷工事件當年引發社會關注，罷工經歷3次協商，17天後才落幕。勞動部2020年2月21日作成不當勞動行為裁決決定，並公布4項主文，第1項即確認長榮航空於2019年6月21日對工會會員趙剛、王美心、李瀅、胡曉萱、詹捷宇、廖以勤、蘇倍儀、黃蔓玲、曲佳雲等9人提民事訴訟，請求連帶給付3400萬元，構成工會法第35條第1項第1款之不當勞動行為；第2項對則確認構成工會法第35條第1項第4款不當勞動行為。

而主文第3項確認同日對工會13人提起民事訴訟，請求連帶給付原告3400萬元的行為，構成工會法第35條第1項第5款之不當勞動行為。第4項則是命長榮航空收受裁決決定書之日起5日內，在內部網站「長榮航空企業入口網站」首頁，以不小於16號的標楷體字型將裁決主文公告14日以上，並將公告事證存查。

長榮航空提行政訴訟，台北高等行政法院認為罷工爭議行為屬於工會活動的一部分，而民事訴訟是對勞工參與工會活動所為的不利待遇，長榮航空提起民事訴訟，對於工會、工會會員、會務人員等人分別施加訴訟上、財產上及精神上壓力，用以打擊、妨礙工會所發動的罷工，是不當影響、妨害罷工，勞動部不當勞動行為裁決委員會認為構成不當勞動行為，沒有違法，判長榮航空敗訴。

長榮航空不服，上訴最高行政法院。最高行政法院今廢棄原判決，撤銷原裁決主文第1項至第3項，且確認主文第4項違法。