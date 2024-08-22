7旬婦踩到停車場油漬摔傷尾椎 台中新光三越判賠3萬8

台中70多歲邱姓婦人到台中新光三越百貨購物時，在地下4樓停車場因踩到一灘油漬滑倒傷及尾椎，連同醫療、精神撫慰金求償21萬多元，百貨則說每月花340萬元請人打掃，已盡清潔維護責任；法院查，百貨沒貼標誌提醒消費者注意油漬，判新光三越應給付邱婦3萬8916元，可上訴。

邱婦主張，她2023年8月31日和女兒到新光三越購物，卻在地下4樓停車場踩到一大片油漬跌坐在地，造成尾椎極度疼痛，小腿也沾滿油漬，現場卻未見任何一位管理人員負責指揮消費者規避危險地檢，就醫藥費、精神撫慰金等，一共向新光三越求償21萬多元。

新光三越抗辯稱，公司每月花340萬元委託清潔公司打掃，包括多項對水漬處理具體要求，停車場也是採用EPOXY材質，防滑係數高，一般消費者行走時無滑倒疑慮，現場燈光明亮，可清楚辨識地板有無汙漬，已盡清潔維護責任，符合一般可合理期待的安全性，也質疑邱跌倒11天才就醫。

台中地院勘驗監視器畫面，發現邱確實因左腳踏地後滑行跌坐在地，起身後和女兒都有低頭看地板數秒，褲子、衣服下襬也沾有油漬，加上停車場人流往來，可預見車輛漏油常有油漬在地，新光三越應可在周邊貼有提醒消費者注意的標誌，並派人員巡視防止危險結果。

法院認為，新光三越未貼有標誌提醒消費者，且其和清潔公司合約僅有接獲通報後，對水漬處理的具體要求，難謂以符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性。

法院也說，消費者在停車場時，需同時留意地面狀況，但對於和地板顏色相似的油漬，難期待可一望就清楚辨識，認定新光三越應負損害賠償責任。