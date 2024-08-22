退役軍官發展共諜組織案 高檢：審慎研議提出上訴

台灣高等法院今宣判陸軍退役軍官陳裕炘發展共諜組織案，陳裕炘逃亡通緝中，被告軍人吳志鵬無罪，其餘8名被告均為有罪判決。台灣高等檢察署表示，於收受判決理由後，將就量刑及無罪部分審慎研議提出上訴。

本案檢方共起訴10人，陳裕炘逃亡通緝中；蕭翔云（2023年4月14日退伍）判13年徒刑；謝秉成為陸發展組織、賄賂公務員等罪，判刑8年；康奕彬收賄，判刑7年2月；何信儒判7年4月；洪睿洋判7年、謝孟書判9年；陸駿方（2023年9月23日退伍）判5年6月；劉立齊犯陸海空軍刑法刺探軍事機密罪，處1年6月刑；犯罪所得皆沒收。被告吳志鵬無罪。

高檢署指出，陳裕炘等人涉從2022年起遭大陸地區情報工作人員吸收，在台發展蒐情組織並再吸收現、退役軍士官為大陸地區刺探、收集、洩漏、交付軍事機密。2023年7月起，檢方指揮調查局桃園市調查處，經由國家安全維護處、國防部政治作戰局協助，發動4波搜索，並分析相關事證、持續向上溯源，向法院聲請人羈押謝秉成等人，去年11月27日偵結提起公訴。

高檢署指出，台灣高等法院裁定繼續羈押謝秉成等人迄今，法官於審理期間，就部分被告否認之事實，傳訊證人實施交互詰問，詳加調查證據後，全案日前辯論終結，今天宣示判決，除部分判決無罪外，餘均為有罪判決。高檢署於收受判決理由後，將就量刑及無罪部分審慎研議提出上訴。

高檢署指出，國家安全乃民主基石，高檢署及相關國安偵辦團隊針對任何危害國家安全案件，未來將繼續秉持縝密蒐證、向上溯源、向下刨根之原則，嚴懲不法，保障國家安全。