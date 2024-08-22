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彰檢綠能掃黑 雲林二崙與彰化竹塘5人羈押、2人交保

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化地檢署偵執行靖平專案第二波全國「綠能掃黑肅貪」行動，傳喚彰化縣竹塘鄉所會、雲林縣二崙鄉所會及相關人員共45人到案說明，彰化地方法院訊問後，認為二崙鄉長鐘東榮、鄉代會主席楊世彬、竹塘鄉代會主席林淑女與「白手套」江信杰、蔡岳陽涉犯貪汙治罪條例，有畏罪逃亡、勾串共犯或證人之，今裁定羈押2月並禁止接見通信。

最高檢察署啟動「靖平專案」，彰檢由肅貪專組檢察官陳鼎文指揮法務部調查局中部地區機動工作站、航業調查處及法務部廉政署中部地區調查組，動員214人同步搜索彰化縣竹塘鄉、雲林縣二崙鄉等48處，查扣相關資料與查扣到疑似賄款現金727萬多元。

專案小組傳喚涉案被告及證人共45人到案說明，彰檢15名檢察官訊問41人後，昨檢方認定二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬、彰化竹塘鄉代會主席林淑女及白手套江信杰、蔡岳陽、李孟恂、劉宗正等7人犯罪嫌疑重大向法院聲請羈押禁見；另7人以10萬元至120萬元不等交保，其中竹塘鄉長蔡碩任120萬元交保。

彰化地院詢問後，認為二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬、彰化竹塘鄉代會主席林淑女及江信杰、蔡岳陽均涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款違背職務收賄罪以及第5條第3款不違背職務收賄罪嫌疑重大，有畏罪逃亡的相當可能性，且被告陳述與其他被告有所出入，尚待釐清，故認亦有勾串共犯或證人之虞，依法非予羈押，顯難進行偵查及審判，有羈押之必要，應予羈押2月，並禁止接見通信。

劉宗正、李孟恂以其所涉情節，及檢察官調查程度，認具保相當金額足以擔保本案之進行，各准以30萬元、200萬元交保並限制住居於戶籍址，李孟恂限制出境、出海。

據了解，竹塘鄉公所2022年起辦理第二、第六公墓、幼兒園屋頂設置太陽光電發電系統暨遷葬整地計畫，已陸續完工，但卻被檢舉工程涉嫌投標弊案。而竹塘鄉和二崙鄉兩鄉的鄉長和代表會主席都涉貪瀆，且二案有關連性，檢方還在釐清中。

彰化地檢署指揮搜索彰化縣竹塘鄉、雲林縣二崙鄉合計48處，查出保險箱及箱雨人放置來源不明的百萬現金。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署指揮搜索彰化縣竹塘鄉、雲林縣二崙鄉合計48處，查出保險箱及箱雨人放置來源不明的百萬現金。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署指揮搜索彰化縣竹塘鄉、雲林縣二崙鄉合計48處，帶回相關物證。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署指揮搜索彰化縣竹塘鄉、雲林縣二崙鄉合計48處，帶回相關物證。圖／彰化地檢署提供

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