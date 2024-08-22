前立委羅致政不雅片選前瘋傳 影片IP來自於歐洲難以溯源、檢方簽結

前立委羅致政在今年初大選前，在網路上遭瘋傳多段與不明女子的不雅影片，羅向檢調檢舉，新北地檢署考量全案除涉犯公職人員選舉罷免法意圖使人不當選外，尚有性侵害犯罪防治法及刑法未經他人同意攝錄性影像、未經他人同意散布性影像罪之嫌，但經查散布影片的網站和IP都在境外難以溯源，因此已將全案簽結。

當初羅致政不雅片遭某網媒率先揭露後，羅懷疑是境外勢力深偽、造假的中共介選認知作戰，後來國民黨陣營也蒐集到共20部相關不雅片供檢調調查。但經比對，其中不少是同一部影片透過不同網站在網路流竄，扣除重疊的影片後，最後確認有8部疑似主角為羅致政。

據了解，當初羅致政是向檢調提出檢舉，網路出現上述不實影片，請求司法機關釐清事實，並未明確針對包括最先揭露不雅片的網媒或任何人，提告涉犯選舉罷免法散布不實言論意圖使人不當選，因此檢方也未傳喚該網媒新聞編輯或經營者。同時，檢方考量散布上述不雅片也涉及性影像相關犯罪，因此也一併納入偵查範圍。

檢調追查發現，散布上述不雅片的IP都是來自於歐洲，非中國大陸，但不能排除對方是以俗稱翻牆軟體的VPN虛擬私人網路進行散布，因VPN會加密使用者資料並遮罩原有IP位址，讓瀏覽歷程記錄和位置無法被追蹤，達到保護使用者的目的，檢調因此難以向上溯源追查真正的影片散布者。

至於不雅片男主角究竟是不是羅致政？新北檢表示，由於羅致政從未承認影片中人是他，基於性侵害犯罪防治法相關規定與精神，除非經過成年被害人同意，否則檢方無法說明任何影片檢測結果。