雪碧前男友郭柏均搞琉璃香爐、裝潢工程詐騙近2千萬 判刑3年

郭柏均。圖/本報資料畫面

「情色教主」雪碧方祺媛，和已婚老闆郭柏均生下女兒，兩人遭判法院命賠償正宮林咚咚45萬元。郭柏均涉以「琉璃香爐」事業誆騙合夥人可賺6億元，詐騙1788萬餘元得逞，又涉裝潢詐騙2百萬餘元。士林地方法院今依詐欺取財等罪，判處郭應執行有期徒刑3年，犯罪所得1998萬餘元沒收或追徵其價額。

判決指出，郭柏均未取得任何宮廟的「琉璃香爐」訂單，卻對王姓被害人稱，想合夥成立紅柿子文創公司，看好「琉璃香爐」事業前景，陸續詐騙被害人支付1788萬餘元，直到被害人發現郭持續拖延辦理公司登記，報案提告。

郭柏均明知文創公司沒資力支付房屋裝潢費用，2021年間，與一家室內裝修設計公司簽約裝潢，在裝修公司請款採購裝修曬料時，郭用LINE傳送偽造的匯款翻拍照片、網銀轉帳畫面，甚至與陳姓銀行行員（獲緩起訴）製作不實的銀行匯款申請書，詐得價值210萬元裝潢工程。

法院審酌，音樂製作人郭柏均不思依循正當途徑獲取財物及利益，犯後未全盤認罪，僅坦承琉璃香爐詐欺，否認詐騙裝潢工程款，未和王姓被害人和解，又口頭答應賠償裝修公司卻藉故拖延，分文未給付，讓裝修公司負責人疲於奔命，各次開庭到場又期望落空，顯然沒有履行誠意，完全漠視他人勞力時間費用。郭柏均犯詐欺取財罪、行使偽造準私文書罪，判處應執行有期徒刑3年，未扣案犯罪所得1998萬餘元沒收或追徵其價額。可上訴。