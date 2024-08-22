南投7旬翁第6次酒駕遭判入監6個月 聲請易科罰金等遭駁

南投地方法院。本報系資料照片

72歲李姓老翁酒駕第6次被查獲遭判刑6月。定讞執行時，檢察官依相關規定沒有准予老翁易科罰金而須入監。老翁以高齡、患病等理由聲明異議仍遭南投地方法院裁定駁回。可抗告。

根據南投地方檢察署起訴書，李姓老翁民國113年1月20日下午在南投縣信義鄉參加婚宴飲用威士忌後，明知酒後不得駕駛動力交通工具仍駕車，行經省道台16線11公里處因行駛內車道車速過慢且未開大燈遭警方攔查，員警聞到濃厚酒味，吐氣酒測值每公升0.52毫克。

南投地檢署依公共危險罪嫌起訴，南投地方法院今年4月判處有期徒刑6月，可易科罰金，全案確定後，檢方告知李姓老翁，如未發監執行難受矯正之效或維持法秩序，因此不准予易科罰金，老翁須入監。

李姓老翁向南投地方法院聲明異議表示，經營中藥行、國術館，對解決病患苦楚有助益，且他已72歲、有牙周病需長期治療，妻子超過70歲且患糖尿病及關節痠痛，若入監服刑妻子將頓失精神支柱，請求法院撤銷原執行，准予易科罰金或易服社會勞動。

法官指出，老翁96年、101年、104年、104年、107年觸犯刑法公共危險罪，分別遭緩起訴處分、判處罰金刑、有期徒刑，最後一次是107年判刑5月確定，已因酒駕犯罪被查獲5次，這是第6次酒駕，執行檢察官依台灣高等檢察署不准易科罰金標準規定，不准受刑人易科罰金的決定並無違法或不當，難認有何裁量瑕疵。

法官指出，老翁之前酒駕數值為每公升0.62毫克、0.76毫克、0.33毫克、0.66毫克、0.43毫克，這次濃度0.52毫克也超過標準值很多，可見老翁除一犯再犯酒駕案件，更毫無節制，客觀上對於法益侵害危險性已明顯提高，由此更證明易刑處分無法達矯正效果。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康