開車狂喊「酒駕這麼猖狂只有我！」 情侶遭撞飛釀1死1傷…判決出爐

高雄蔡姓男子酒後開車一路時速破百疾駛，行經左營大路、店仔頂路口時，撞上前方雙載的陳姓男子與周姓女子，周女重傷，陳男傷重不治，蔡男呼氣酒測值高達每公升0.99毫克，橋頭地院國民法庭審理時，發現蔡開車時竟邊開邊喊「酒駕這麼猖狂的只有我一個」，最後依酒駕致死罪判7年5月。可上訴。

26歲蔡男是裝潢工人，去年8月9日凌晨與張姓國中同學相約喝酒，蔡男在釣蝦場喝了幾杯威士忌後，執意開車上路，載著張姓同學往左營方向行駛。途經左營大路與店仔頂路口，因酒醉未注意前方紅燈，撞上騎車雙載的55歲陳男與46歲周女。

撞擊力道猛烈，陳、周二人當場噴飛倒地，機車往前衝了30公尺撞上電桿斷成兩節，幾成廢鐵；肇事蔡男轎車失控轉了一圈撞上電桿停下，車頭嚴重毀損。

警、消獲報趕到時，張姓男子已嚇得先逃離現場，另3人經送醫，陳男頭部重創不治，周女左腳、骨盆受傷、脾臟出血，蔡男下顎、右腳骨折，住院治療。

警方事後對蔡男抽血酒測，換算呼氣酒測值高達每公升0.99毫克，車禍共造成1死1傷，檢方偵結後，依酒駕致死罪將蔡男起訴，並由國民法官審理，具體求刑7年10月。

橋頭地院審理時，陳男家屬要求國民法官重判10年以上，重傷的周女也要求國民法官給蔡男判5年以上徒刑。

國民法官審理後，認為蔡男從釣蝦場出發後，期間8次車速破百，案發路段速限僅50公里，蔡男卻以100公里以上時速通過，高速撞擊陳男機車，造成該車嚴重變形。

國民法官認為，蔡男之前也曾與好友喝酒後酒駕上路，只是沒被警察抓過，且此次意外發生前，蔡還在車上大喊「時常在喝酒開車」、「酒駕這麼猖狂的只有我一個啦」，全程都被行車紀錄器錄下，可見他守法意識薄弱。

國民法官考量蔡男購車後，共有58次交通違規，其中多次是闖紅燈、超速、肇事致傷等，考量他過去紀錄，依酒駕致死重判7年5月。可上訴。

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