婦向小三求償百萬敗訴 法官：不得行使性器官排他專屬使用權

台中賴姓婦人控訴謝姓女子介入家庭，和她先生拍摟腰、親吻照片，還互傳「愛你」，對謝求償100萬元；台中地院認為，民法僅規定夫妻一方和第三人合意性交才能求償，也未規定配偶間應互負貞操義務，貞操權更低於憲法保障「性自主決定權」，就算已婚者和第三人性交「也沒違反善良風俗」，認為賴求償無理由，判處駁回，可上訴。

賴婦控訴，她和先生結婚8年多有1個小孩，謝女因和她先生工作關係在台中同一處上班，謝也清楚她老公有家室，卻從2013年1月起開始交往，還多次出遊拍攝各種摟腰、擁抱及親吻等親密合照，先生都以「寶貝」稱呼她，2人還互傳「想你」、「愛你」，「會陪著你」等語。

賴婦說，謝女和她先生交往，已動搖其婚姻圓滿忠實目的，造成她難過、焦慮還到身心科治療，就諮商費、精神撫慰金等，一共向謝求償100萬元。對此，謝女坦承和賴夫交往，彼此有摟腰、擁抱及親吻等行為，但辯稱是遭謝夫以正在協議離婚矇騙，得知後也已分手，主張駁回。

台中地院法官指出，民法第1052條、1056條中，僅賦予夫妻之一方，與配偶以外之人「合意性交」時，才能訴請離婚，並得向過失之他方，請求賠償，至於尚未達合意性交程度，如交往、擁抱、親吻及撫摸等，不得訴請離婚也無從請求損害賠償。

中院也認為，「性自主決定權」為憲法保障之個人基本人權，也就是說每個人都可依自己意願，決定是否和他人發生性行為，除得消極拒絕不想要的性行為外，也包括積極追求性的愉悅與滿足權利。

中院說，民法未明文規定配偶間互負貞操義務，就算認為可從婚姻制度推論，但該「貞操權」位階也明顯低於憲法第22條保障的「性自主權」，因此2人結婚後，其中一方無從對另一人行使「性器官排他專屬使用權」，不能禁止對方和第三人合意性交，否則會侵害「性自主決定權。」

中院指出，成年人間合意性交，就算是和配偶以外之人用為，也是個人「性自主決定權」行使的結果，因此已婚者和第三人性交「並未違背善良風俗。」

中院也提到，「重婚」比婚外性行為嚴重，但立法者並不認為重婚違反善良風俗，因此對婚姻干擾強度低於重婚的婚外性行為，當然也未違反善良風俗，所以其他再更低於婚外性行為的，如約會、談戀愛、傳親密簡訊、出遊、合照、摟抱、摟腰、親吻及愛撫，更無違背善良風俗可言。

中院認定，賴婦主張就算屬實，但謝女的行為對婚姻干擾程度，都低於和賴夫性交，賴婦尚無從據以訴請和先生離婚，無從對謝女有損害賠償請求權，判處駁回。