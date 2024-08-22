吳子嘉稱蘇貞昌、陳時中疫苗採購貪汙1億美元 北檢以加重誹謗罪起訴

美麗島電子報董事長吳子嘉於2022年至2023年間，在網路及電視節目四度指出，時任衛福部長陳時中、時任行政院長蘇貞昌因疫苗採購案從中貪汙，不法獲取1億美元，遭陳、蘇提告。台北地檢署今偵結，認定吳所言造成蘇、陳名譽受損，且未經合理查證，依涉犯加重誹謗起訴吳。

檢方指出，吳子嘉在2022年至2023年間，陸續在YouTube及電視台節目指出，陳時中和蘇貞昌因為BNT疫苗採購案，貪汙1億美元，封存採購合約30年，毫無道理可言。其中一次節目標題為「爛到骨子裡 貪汙 詐騙 民進黨執政海撈爽賺 吳董踢爆 蘇貞昌 陳時中靠疫苗 ㄟ1億美金」。蘇貞昌及陳時中對此提告吳子嘉涉犯妨害名譽。

吳子嘉否認涉犯誹謗罪嫌，辯稱2020年10、11月左右，台灣東洋藥品公司董事長林全代理上海復星代理BNT，當時要賣3000萬劑BNT，平均1劑28美元，但經過民進黨立委吳秉叡、信東製藥及香港雅各臣公司介入後，衛福部態度轉變，從3000萬劑改成買200萬劑，之後合約所載的每劑疫苗單價50美元，他認為不合理，才說陳時中貪汙。他透過上海復星在台代表王秉豐提供的對話紀錄與草約得知此事。

檢方指出，根據卷證資料，衛福部透過香港雅各臣公司、信東製藥公司等與德國BNT購買疫苗，再由衛福部完成簽約，香港雅各臣與衛福部的洽談終止日期早於東洋公司，難認是因香港雅各臣公司介入，導致東洋公司無法與衛福部成立疫苗採購契約，因此認定吳子嘉所言，確實造成蘇貞昌及陳時中等人的名譽受損。

檢方另指出，吳子嘉唯一的消息來源為王秉豐，但王秉豐未見過香港雅各臣公司、信東製藥公司人員，也沒參與和衛福部談判過程，而是從黃獻輝輾轉知悉所知資訊，屬於傳聞，因此認定吳子嘉並未經合理查證程序，主觀上具有誹謗真實惡意，今依涉犯加重誹謗起訴吳。

除此之外，吳秉叡另也提告吳子嘉、國民黨立委徐巧芯等4人，指控他向陳時中推介雅各臣及信東藥廠，介入BNT疫苗採購，涉犯妨害名譽。但檢方考量，疫情期間，疫苗採購為重要公共議題，攸關公共利益，難認主觀上有誹謗犯意，處分不起訴。