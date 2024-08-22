共諜案7人是現役軍人 高院：兩岸關係牽涉亞太地區情勢與全球安全

陸軍退役軍官陳裕炘淪共諜，扯出近年來最大共諜案，當時國防部在全案未起訴前就重批「此類出賣國家人民罪行」。台灣高等法院今宣判，10名被告中的主嫌陳裕炘失聯；高院指中國對台灣文攻武嚇不曾停歇，雙方對軍事國防機密、情報莫不極盡保密能事，現役軍人和國民為金錢或身家安全所誘甘為對岸刺探情報，嚴重危害台灣人福祉。

台灣高等檢察署也發現中共以虛擬貨幣交付酬庸，是新型態犯罪手法。

檢方共起訴10人，其中陳裕炘一直滯陸，通緝中。同案被告、商人蕭翔云（2023年4月14日退伍）被依違背職務收受賄賂罪、交付關於中華民國軍事上應秘密之文書罪判刑13年，退役軍人謝秉成為陸發展組織、賄賂公務員，遭判刑8年；金防部守衛大隊情報官康奕彬收賄，判刑7年2月；花防部少校作戰官何信儒判7年4月；陸軍步兵104旅軍官洪睿洋判7年、陸軍航特部601旅中校謝孟書判9年；陸駿方（2023年9月23日退伍）判5年6月；台南市後備旅中士劉立齊犯陸海空軍刑法刺探軍事機密罪，處1年6月刑；犯罪所得皆沒收。被告軍人吳志鵬無罪。

判決指出，謝秉成經蕭翔雲介紹而與陳裕炘接觸後，2022年底至2023年3月間，陸續吸收洪睿洋、謝孟書、陸駿方加入中共工作組織，並將洪睿洋、謝孟書提供的軍事機密交給陳，又向陸駿方收集公務上應秘密文書，再教唆謝孟書駕駛「CH-47契努克」軍用直升機叛逃至中國大陸，並交付賄賂予洪44萬6000元、謝55萬6000元及泰銖4萬元、陸駿方1萬元。

洪睿洋、謝孟書、陸駿方被吸收後，拿了錢便交出我國軍事機密，謝孟書還研擬計畫陰謀投敵。陸駿方依謝秉成指示，拍攝「心戰投降片」，還敘述服役單位、職稱，表彰願意投降中國人民解放軍。劉立齊則是在2023年5月20日利用值班機會，將無閱覽權限的軍事機密攜入值日官寢室，刺探軍機。

高院認為，本案除劉立齊不認罪，何信儒否認違背職務收受賄賂，謝秉成否認教唆陰謀投敵、謝孟書否認投敵外，其餘都坦承犯罪，因此分別論罪。

高院審酌被告自白、繳回犯罪所得可以減刑，但指兩岸關係不僅關乎雙方利益，更牽涉亞太地區情勢與全球安全，在此同時，台灣內部主體意識與中國大陸統一意識有差距，使兩岸關係持續緊繃。在中國政府步步進逼之際，卻有人為對岸發展組織，尤其蕭、康、何、洪、謝、陸、劉7人當時都是現役軍人，受國家栽培，深諳軍事機密攸關國家安全與利益，就算是沒經核定的資訊也與軍情有關，但他們卻為今前賣國，違反效忠國家、保國衛民、確保國家安全的法定職務。

這些人嚴重危害國家安全與台灣人民，高院依違反職務的情節程度，分別判刑並依規定宣告褫奪公權。

至於蕭翔云被控專教工作費給不明人士、陸駿方吸收吳志鵬加入組織、吳配合拍攝「我願意投降解放軍」心戰影片部分，高院認為這部分證據不足，判無罪。本案得上訴。