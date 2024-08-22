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要關了！屏東議員張振亮才遞補上任 拿30萬託友賄選判刑定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

屏東縣議員張振亮企圖賄選被判刑8月，褫奪公權3年定讞。圖／聯合報系資料照片
屏東縣議員張振亮企圖賄選被判刑8月，褫奪公權3年定讞。圖／聯合報系資料照片

屏東縣議員張振亮去年剛遞補上任，但他競選期間為求順利當選，拿30萬元給江姓友人「綁樁」企圖賄選，被檢方依違反公職人員選舉罷免法起訴，最高法院依預備犯行求賄賂罪判刑8月，褫奪公權3年定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

張振亮曾任九如鄉第17、18屆鄉長，2022年登記參選屏東縣第二選區議員，最終以5542票未當選；2023年11月因前議員吳亮慶賄選而被判決當選無效確定，張成功以落選頭遞補擔任議員。

張振亮競選議員期間，為求自己能順利當選，2022年10月20日晚間9時許拿3疊各以報紙包裹100張千元鈔票、共計30萬元給江姓友人，藉由江曾任高樹鄉鄉民代表、公所秘書等職務，當地人脈廣闊，委由江開拓票源、行求賄賂。

江將30萬現金藏放在某農地工寮中的籃子內伺機發放，最終因檢警查緝賄選森嚴，並前往江的住處搜索、約談，查獲30萬元現鈔，而未能得逞，張振亮、江皆被依違反選罷法起訴。

法院審理時，張振亮供稱30萬元是要用於辦理選舉說明會，而不是要給樁腳或選民賄選之用；一審認為缺少證據佐證張振亮給江30萬元現金，即是要綁樁、企圖賄選，罪證不足，判決張、江無罪。

二審指出，江收受30萬現鈔之後，長達1個月未見討論辦理選舉說明會或催促辦理的情況，且藏錢地方偏僻，不是一般人會藏現金處所，認定張振亮、江兩人確實有預備賄選意圖，撤銷無罪判決，改依預備犯行求賄賂罪判張8月徒刑，褫奪公權3年；江4月得易科罰金之刑，褫奪公權2年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

屏東縣 議員 賄選 選罷法

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