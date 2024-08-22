行人闖紅燈想看「證據」才簽罰單 竟被警依社維法移送法辦

趙姓市民闖紅燈過馬路，台北市警松山分局員警將趙攔下，趙要求看違規的影像證據，警民爭辯，警方認為趙不服取締，將趙依社會秩序維護法移送法辦，台北地院審查認為，過程是趙主張權益，沒有違法，裁定不罰。可抗告。

松山分局移送說，趙上月29日18時30分，在光復北路東側人行道行經同路5段23巷9弄及光復北路口徒步闖紅燈，員警上前舉發違規，趙消極不配合，要求查看違規影像，且拒絕陳述身分或出示身分證，員警3次要求未果，請法院裁處。

社會秩序維護法規定，警察人員依法調查或查察時，就其姓名、住所或居所為不實之陳述或拒絕陳述者，處3日以下拘留或新台幣12000元以下罰鍰。

警察職權行使法則規定，警察為查證人民身分，得採取詢問姓名、出生年月日、出生地、國籍、住居所及身分證統一編號。

法院審查，趙雖然因闖紅燈遭員警攔查，但他在現場主張主觀信任自己沒有違規，想看影像確認後，再告知警察自己的身分，趙當時沒有拒絕陳述，警員請趙去警局，雖然導致員警承辦案件時間較長，但難認定趙違法。

裁定指出，趙至警局觀看影片後確認有違規，即明確告知姓名、身分並簽收舉發違反道路交通管理事件的罰單，態度並無不佳，整個過程應是主張自我權益，並沒有違法的故意。

裁定指出，依警察職務報告、錄音記錄，是趙與員警就先舉發還是先看影片互為討論，且趙一再稱「先確定有無闖紅燈、願意出示身分」好幾次，趙沒有拒絕陳述，多花時間到警局也不會導致無法舉發，趙不負先提出身分證的義務，不必罰。