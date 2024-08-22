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陳裕炘共諜案以虛擬貨幣收買現退役官兵 前少校遭重判13年

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台灣高等法院審理航特部謝姓中校等人涉及在台發展組織案，有現、退役軍人受利誘拍攝「我願意投降解放軍」心戰影片，宣誓向中共效忠，高院今天依違反國安法等罪重判前少校軍官蕭翔云13年徒刑、航特部中校謝孟書重判9年徒刑、前中校謝秉成重判8年徒刑。

其餘被告何信儒判處7年4月徒刑、康奕彬判處7年2月徒刑、洪姓男子判處7年徒刑、陸姓現役軍人判處5年6徒刑。調查局高度重視此，今特別指派國安站科長及資深幹員到高院刑庭旁聽宣判。

調查局指出，此案是調查局與國防部政治作戰局、軍事安全總隊合作，查獲中共以虛擬貨幣方式，交付酬庸的新型態犯罪手法，有效防止國安危害擴大，阻絕中共在臺發展內應組織，對於反制中共滲透、維護國家安全具重大助益及實質貢獻。

全案調查局桃園市調查處查獲國人陳裕炘遭中共官員吸收，經搜索過濾扣押物發現，查獲駐防桃園市龍潭區的陸軍航空特戰指揮部601旅中校謝孟書，涉洩漏國防機密給中共，另在台接觸軍人何信儒、康奕彬發展組織，再將情報交給指定的謝姓商人。

另陸姓現役軍人明知應效忠國家，不得宣誓效忠中共，竟因謝姓商人給予需金錢引誘，配合中共要求拍攝「我願意投降解放軍」的心戰影片交付中共表達效忠，以換取報酬。

桃園處先後查獲數名遭吸收並配合刺收軍事機敏資料之現役軍人，前年將全案移送台灣高檢署，高檢署去年11月偵查終結，依違反國安法發展組織及貪汙等罪，起訴謝秉成等10人，並將在押5名被告移審法院。高等法院審理期間，蕭翔云、何信儒、康奕彬等人坦承部分犯行。

調查局查獲航特部中校謝孟書收受賄賂在台發展共諜組織。圖／報系資料照
調查局查獲航特部中校謝孟書收受賄賂在台發展共諜組織。圖／報系資料照

中共 共諜 國安法 國軍

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