拍投降片駕CH-47直升機逃陸？近年最大共諜案 多人遭重判但主嫌跑了

台灣高等檢察署偵辦陸軍退役軍官陳裕炘發展共諜組織案，爆出陸軍航特部601旅中校謝孟書涉案並洩密，依貪汙治罪條例違背職務行、收賄罪與國家安全法為大陸地區發展組織等罪起訴陳與商人謝秉成、蕭翔云，以及軍階最高至中校的7名現役軍、士官，台灣高等法院今依違背職務收受賄賂罪、交付關於中華民國軍事上應秘密之文書罪判蕭13年徒刑。

檢方共起訴10人，其中陳裕炘逃亡通緝中。同案被告除蕭（2023年4月14日退伍）外，謝秉成為陸發展組織、賄賂公務員等罪，判刑8年；康奕彬收賄，判刑7年2月；何信儒判7年4月；洪睿洋判7年、謝孟書判9年；陸駿方（2023年9月23日退伍）犯5年6月；劉立齊犯陸海空軍刑法刺探軍事機密罪，處1年6月刑；犯罪所得皆沒收。被告吳志鵬無罪。

本案源於調查局桃園市調查處2022年蒐獲陳裕炘遭中國大陸官員吸收，以金錢利誘退役軍人蕭翔云、謝秉成協助在台發展組織，陳1人即收賄62萬元。

高檢署偵辦，發現現役軍人陸駿方與吳志鵬疑拍下「我願意投降解放軍」的心戰影片交付中共，以換取報酬。調查局著手調查，牽涉的單位包括「龍城部隊」陸軍航空第601旅、「正義部隊」陸軍花東防衛指揮部、「太武部隊」陸軍金門防衛指揮部、台中清泉崗空軍基地、成功嶺104新訓旅，涉案軍官包括謝孟書、洪睿洋、何信儒（收賄60萬）、康奕彬（收賄70萬）。

陸駿方與吳志鵬被控收受謝秉成賄賂，拍了「投降影片」給對岸，被依違背職務收賄罪起訴。台南市後備旅中士劉立齊擅開保密櫃、竊取防衛部署軍機，違反國安法刺探或收集公務上應秘密之文書罪、陸海空軍刑法刺探或收集軍機罪。