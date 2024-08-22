上網兜售保育類動物標本當飾品 桃園這對母子糟了

保育類野生動物未經主管機關同意不得買賣，連賣標本也不行！桃園市郭姓男子去年底在臉書網站刊登，欲販售吳姓母親所有的「天堂鳥」標本擺飾，保七總隊第九大隊員警網路巡邏發現，北上面交逮人，由於這對母子於檢警調查期間未認罪，桃園地檢署偵結，依違反野生動物保育法起訴。

起訴指出，家住桃園市藝文特區的31歲郭姓男子，去年11月11日凌晨3點多在臉書社團「各類標本買賣、交流平台」社群以個人的名義張貼一張放在玻璃框中的保育類「天堂鳥」標本，貼文指出「最近搬家沒有地方放，不知道有沒有有緣人願意出價接手」公開詢價。

正巧保七總隊第九大隊警員在網路巡查時發現，喬裝買家透過臉書Messenger私訊，郭遂與警員以新台幣40000元達成合意，相約2023年11月14日中午12點在桃園市桃園區南平路住處門口一手交錢一手交付標本，當郭拿著標本現身準備面交時，遠從花蓮北上的保七警員當場出示身分查獲，除扣得天堂鳥類標本外，連標本所有人65歲吳母一併帶回偵辦。

臉書社團貼文顯示，郭男於去年雙11日當日凌晨張貼欲出售天堂鳥類標本時，時隔7小時後，分別有暱稱「楊稀稀」及「多拉」者詢價問「$」及「多少可以接受」，郭男當下回應「不如2位都偷偷給我一個價格，價高者得」，最後郭男與對方談定4萬元交易，沒想到買家是警察。

根據我國「野生動物保育法」第24條規定，野生動物之活體及保育類野生動物之產製品，非經中央主管機關之同意，不得輸入或輸出，相關標本買賣也違法；維基百科也說，列為保育類野生動物的「天堂鳥」學名為「極樂鳥」，分布在印度尼西亞東部、托列斯海峽群島、巴布亞紐幾內亞及澳大利亞東部等地，以雄鳥從喙、翅膀及頭部延伸出的修長且精巧的羽毛最為著名。