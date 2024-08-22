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北部代檢廠涉驗車放水 檢約談26人…聲押3人代辦黃牛百萬交保

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

北部一家代檢廠在2018至2021年間涉嫌不實驗車，士林地檢署依貪汙圖利、行收賄偽造文書等罪嫌，指揮調查局北機動站，兵分13路搜索，約談林姓代辦黃牛等26人，檢察官漏夜訊後，其中林等3人遭聲押。士林地方法院昨裁定代辦黃牛林100萬交保、唐10萬元交保，代檢廠人員林男請回。

士檢指出，檢察官8月20日偵辦代檢廠不實驗車，涉偽造文書等案件，指揮調查局北部地區機動工作站搜索代檢廠、涉案人台北、新北、桃園辦公處所及住居所等13處，約談26人到案說明。

檢方訊後認為，林姓代辦人員等3人，涉放水驗車，製作不實檢驗合格表讓問題車輛通過檢驗，涉圖利與行、收賄及偽造文書等罪嫌，向法院聲請羈押；黃、劉、羅、唐姓被告等4人，以2萬至5萬元不等金額交保；謝姓被告限制住居，其餘人均請回。

士林地院昨21日裁定，林姓犯嫌100萬元交保、唐姓犯嫌10萬元交保，林姓代檢廠人員請回。檢方指出，全案不法所得尚待釐清，相關代辦黃牛及代檢廠人員持續偵辦中。

代檢廠示意圖非本案。圖／豐原監理站提供
代檢廠示意圖非本案。圖／豐原監理站提供

偽造文書 收賄 黃牛

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