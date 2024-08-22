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不滿「洗衣粉味」飄進家裡 他要鄰居4點前禁洗衣再索賠60萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

黃男、呂女都住在高雄三民區皓東路某處巷弄內，黃男不滿呂女洗衣都會有味道飄進家裡，氣得對呂女提告。圖／ingimage
黃男、呂女都住在高雄三民區皓東路某處巷弄內，黃男不滿呂女洗衣都會有味道飄進家裡，氣得對呂女提告。圖／ingimage
高雄黃姓男子不滿住家斜對面的呂姓婦人衣物飄出的「洗衣粉味」，一度將呂女告上法院，呂女承諾不在下午4點前洗衣，還會使用烘乾機；去年12月間，黃男又聞到「洗衣粉味」，質疑呂女違反協議，氣得對呂提告索賠60萬元，法院審理後，認為黃男要求無理，判他敗訴。

判決指出，黃男、呂女都住在高雄三民區皓東路某處巷弄內，兩家相隔5公尺巷道，幾年前，黃男發現呂女在二樓露台洗衣、曬衣時，都會有濃厚的「洗衣粉味」飄到他家，黃男多次要求呂女改善都沒結果，最後將呂女告上法院。

去年10月間，黃男和呂女達成調解，呂女承諾不會在每天下午4點前洗衣，也會使用烘衣機烘乾衣物，但去年12月6日起，黃男發現呂女竟違反協議內容，不僅在下午4點前洗衣服，還不用烘乾機，也不裝拉門，導致「洗衣粉味」又飄到他家。

黃男不滿呂女違反協議內容，氣得對呂女提告，要求她賠償60萬元；高雄地院審理時，呂女反駁，稱環保局都沒對她開罰，在家曬衣服哪裡違法？且兩家相隔6公尺，最好洗衣粉味會飄到黃男家裡。

但法官認為，呂女要不要在露台裝設拉門，與黃男的居住安寧權無關，何況呂曬衣的地方距地面3公尺，四周還是開放空間，並未刻意將氣味導流至黃男家中，何況兩家各位處斜對角，相隔約5至6公尺寬，即便有氣味飄到黃男家中，侵害仍屬輕微。

法官認定，即便黃男、呂女曾簽屬協議，但呂女在下午4點前洗衣、未使用烘乾機最多僅涉及有無按協議內容旅行等問題，並不構成侵權行為，黃男主張無理，判他敗訴。

提告 曬衣 氣味 鄰居

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