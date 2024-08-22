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民眾拾獲477元、警察「暗槓」470元放口袋 保安警察貪汙判刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市政府警察局保安警察大隊第6中隊警員易法華，涉暗槓民眾拾獲錢包內470元，依貪汙治罪條例侵占職務上持有之非公用私有財物罪起訴，易認罪，台北地院審理，今判易有期徒刑1年4月，緩刑3年，向公庫支付5萬元，褫奪公權1年。可上訴。。

檢警調查，2023年7月16日下午，黃姓民眾松山區小吃部拾獲張姓民眾黨員的皮包，裡面有張的身分證、健保卡、駕照、行照、黨證及477元現金，前往保安大隊1樓崗哨將皮夾交給當時正擔任門崗守望勤務的易法華。

檢方指控，易萌生貪念，未依規定處理，將皮夾內470元現金放入自己褲子口袋，再打電話通知值班小隊長將皮夾、證件以及剩下的7元交出。

小隊長後來與黃確認拾獲皮夾裡的內容物，加上張也至保安大隊領回皮夾，確認皮夾內現金已短少質問易，易於是將口袋中的470元掏出自首。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

警察 貪汙

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