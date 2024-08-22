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練台生告中嘉與11家系統台 請求返還授權費4.7億

中央社／ 台北22日電

錢櫃董事長練台生。圖／本報資料照片
錢櫃董事長練台生。圖／本報資料照片

頻道大亨練台生不滿中嘉公司未簽署授權契約，讓11家有線電視系統業者播送節目，提告請求返還4.7億餘元。士院認為，案件涉及著作權法的授權爭議，日前裁定移轉由智財法院審理。

士林地方法院裁定指出，練台生旗下的佳訊視聽股份有限公司及東昱投資股份有限公司，為有線電視頻道代理商，付費取得頻道授權及獨家代理權後，再與下游的有線電視系統業者簽約，授權其在經營區域內公開播送。

練台生主張，中嘉數位股份有限公司與佳訊公司、東昱公司簽署了「基本頻道播送授權協議書」，並取得頻道授權後，指定旗下11家有線電視系統業者在其特許經營區域內播送頻道節目，並向收視戶收取費用。

這11家有線電視系統業者，包括吉隆有線電視、長德有線電視、萬象有線電視、麗冠有線電視、新視波有線電視、家和有線電視、北健有線電視、三冠王有線電視、雙子星有線電視、慶聯有線電視、港都有線電視。

練台生表示，中嘉公司依照佳訊和東昱的111年度基本頻道銷售辦法，分別選購了各7個頻道的公開播送權，並簽署了授權協議書，約定授權期間為民國111年1月1日起至12月31日；但是，中嘉公司未與佳訊、東昱簽署112年度授權契約，卻繼續播送相關頻道，未獲正式授權。

基於此，練台生請求11家有線電視系統業者分別返還佳訊和東昱，相當於授權費的利益共計新台幣4億7058萬1596元，中嘉公司則應與11家系統業者負起不真正連帶的返還責任。

士林地院認為，此案涉及著作權法的公開播送權授權爭議及權利金爭議，屬於智慧財產民事事件，因此日前裁定移由智慧財產及商業法院審理。

中嘉 提告 有線電視 練台生

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