台南雙警殉職2周年前夕 警長慰問遺眷：支持速審重判

台南市警二分局民權派出所員警凃明誠及曹瑞傑2人於前年8月22日追緝失竊車輛，在緝捕犯嫌過程中遭砍殺，不幸英勇殉職；在雙警殉職兩周年前夕，台南市警局長林國清昨上午慰問遺眷，他表示，與家屬站在同一陣線，支持速審重判。

震驚全國的台南殺警奪槍案，兩名員警曹瑞傑、凃明誠因公殉職，一審認凶手林信吾犯攜帶凶器竊盜案、強盜殺人罪、攜帶凶器竊盜罪、攜帶凶器強盜罪等罪，判林兩個死刑，褫奪公權終身。現已上訴二審審理中。

林國清昨上午慰問兩員警遺眷，並在第二分局分局長劉怡宗陪同下致送慰問金。同時，他對於法院二審審理程序與家屬站在同一陣線，支持速審重判。

林國清說，故巡官凃明誠及曹瑞傑2人英勇奮鬥事蹟與及精神為全體警察同仁緬懷追念，事件發生至今將屆滿兩周年，警察局對於因公殉職、英勇犧牲的警察同仁遺眷，會給予最大的照顧及協助，並且持續強化警察同仁執勤裝備及技巧，使警察執法安全更獲得保障。而凃、曹兩家家屬也感謝市警局在他們失去家人的這兩年間，不斷給予關懷與照顧。