綠能涉貪 雲林二崙鄉長、鄉代會主席收押

彰化地檢署執行靖平專案「綠能掃黑」，前天搜索彰化縣竹塘鄉與雲林縣二崙公所等地。圖／彰化地檢署提供 最高檢察署規畫執行綠能掃黑「靖平專案」前天發動第二波偵蒐，彰化地檢署搜索彰化縣竹塘鄉與雲林縣二崙鄉公所，傳喚四十五人到案，昨天向法院聲請羈押禁見雲林縣二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬獲准，江姓白手套也收押；竹塘鄉代會主席林淑女等四人遭聲押；竹塘鄉長蔡碩任一二○萬元交保。據悉，鍾東榮等人都否認涉案。

據調查，竹塘鄉公所二○二二年起辦理第二公墓、第六公墓、幼兒園屋頂設置太陽光電發電系統暨遷葬整地計畫，已陸續完工，但被檢舉工程涉投標弊案；彰化縣竹塘鄉和雲林縣二崙鄉兩鄉長和代表會主席疑似涉貪，且二案有關聯性，還在釐清中。

彰化地檢署前天由肅貪專組檢察官陳鼎文指揮調查局中部地區機動工作站、航業調查處及法務部廉政署中部地區調查組等，共動員二一四人搜索彰化縣竹塘鄉、雲林縣二崙鄉等四十八處，查扣相關資料，並查扣到疑似賄款現金七二七萬多元。

調查發現，鍾男等人疑在地方藉勢藉端向廠商恐嚇，要求支付綠電工程價款，或投標配合綠能工程，不從便發動包圍廠商，使廠商心生畏懼，嚴重影響治安。

專案小組傳喚涉案被告及證人共四十五人，正在醫院做健康檢查的蔡碩任也被帶走訊問，檢方出動十五名檢察官訊問後，向法院聲請羈押禁見鍾東榮、楊世彬、林淑女等七人，其餘以十萬元到一二○萬元不等交保；至昨晚三人收押。

最高檢表示，「靖平專案」綠能掃黑肅貪行動自今年六月發動迄今，查獲鄉長三人、民意代表三人、「白手套」四人、公務人員一人，共查扣金額一二二九萬餘元，持續擴大偵辦。