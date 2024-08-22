高虹安論文案誣告判10月 將上訴

新竹市長高虹安被控誣告獲判10月，她回應表示，對於與誣告罪成立要件相悖的判決深感遺憾，將提出上訴。圖／新竹市政府提供 停職中的新竹市長高虹安博士論文引誣告官司，旅美教授陳時奮指高被指導教授除名，高告陳誹謗不成，陳自訴高誣告；台北地方法院認為高的博士論文確有抄襲，高卻提告，依誣告罪判她有期徒刑十月。高虹安回應，對於與誣告罪成立要件相悖的判決深感遺憾，將提上訴。

高虹安曾在資策會任職，二○一二年、二○一三年奉派美國辛辛那提智能維護中心建立合作關係，攻讀辛辛那提大學博士，獲民眾黨提名參選新竹市長時論文引抄襲爭議，陳時奮質疑博士論文，高對陳提告加重誹謗罪。檢方處分陳不起訴，陳自訴高犯誣告罪。

合議庭表示，經比對高虹安博論與資策會期刊論文，已逾越合理使用範圍，足認博論有抄襲是高親身經歷的事。陳時奮以臉書指摘與事實並無相悖，高卻提告指陳「扭曲事實經過」，有誣告直接故意。

判決指出，從高虹安增補期刊論文到博士論文參考文獻歷程，她採「擠牙膏」式處理模式，被質疑抄襲時就針對該篇期刊論文回應，對博士論文問題意圖僥倖、抱持被發現再處理心態。

高虹安為免陳時奮指摘影響選情提告，不僅虛耗偵查資源，還使陳面臨刑事追訴風險。高提告動機是「以司法做使批評者噤聲的工具」，提告時大張旗鼓接受訪問，指陳的說詞不實，當政治目的已達，偵查中卻默默以書狀減縮告訴範圍。

判決指出，高虹安不思博士論文抄襲期刊論文、另篇期刊論文情事昭然、陳的指摘有據，卻一概否認犯行，無從為有利的量刑考量。

高虹安在助理費案宣判後未出現任何公開場合或活動，昨透過親近人士表示，美國校方兩度函文「學術論文無不當」，資策會二○二一年內部調查回覆「無智財權違法」，證據成為資策會自訴案不受理判決依據，可證明她並非故意誣告，更未捏造事實或證據。

辯護律師葉慶元質疑，依照司法穩定見解，誣告必須要「憑空捏造、虛構事實」，高虹安控告陳時奮不實指控，如今反被判刑，「這份判決應要好好拜讀一下」。