太魯閣號事故 李義祥等判賠2326萬元

3年前清明連假，408列次太魯閣號撞上翻落邊坡的吊卡大貨車，釀成慘重死傷。圖／聯合報系資料照片 太魯閣列車二○二一年撞車出軌事故造成四十九人罹難，台鐵賠償每位罹難者一五七○萬元等費用，再向肇事的李義祥等人求償，花蓮地院民事庭一審認定，台鐵及李義祥等人應各負擔四、六成肇責，判台鐵可請求李義祥等連帶賠償二三二六萬六六九二元，可上訴。台鐵表示，待收到判決文後，會再與律師討論，研議下一步的做法。

全案為李義祥承包台鐵邊坡工程，二○二一年四月二日上午八時許，駕駛吊卡大貨車載著移工華文好，到北迴線清水隧道北口施工。因吊卡大貨車熄火，停在下坡路段，李義祥未求助專業拖吊，卻指揮華文好把挖土機駛近至吊卡大貨車後方，用環狀布帶打結要拖拉，過程中布帶破損脫落，吊卡大貨車翻落邊坡，墜落清水隧道北口的東正線軌道上，被四○八列次太魯閣號撞上，造成重大死傷。

民事庭判決認定，李義祥在停工期間入場施工，且在吊卡大貨車故障熄火後，未通報台鐵或請求適當救援，與華文好逕自拖拉是肇事原因，義祥工業社及標案承包商東新公司都應付連帶責任。

合議庭也認為，台鐵未善盡巡查義務，台鐵員工容任李義祥施工，也是肇事原因，綜合事故發生流程、台鐵過失對事故發生的推進程度等，認定李義祥、華文好、義祥工業社及東新公司，應連帶負百分之六十損害賠償責任，台鐵應負擔百分之四十過失責任。

合議庭依台鐵主張各罹難者家屬所受損害，包含醫藥費、喪葬費、扶養費、精神慰撫金等審酌，罹難者家屬所得請求金額為一億七○○八萬六六九二元，依照應付責任，再扣除台鐵所受的強制險給付利益及旅客運送責任保險給付等，李義祥等人應再向台鐵賠償金額為二三二六萬六六九二元，為避免被告脫產，台鐵可提供擔保金，請求假執行。