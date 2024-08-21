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陸企在台挖角浩鑫筆電百人團隊跳槽 負責人百萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局掌握情資，指大陸同方國際公司在台以「志合訊息公司」違法在台設立研發中心，藉此挖角浩鑫公司筆電高科技人才，人數竟高達上百人，嚴重危害國家安全，新北市調查處21日搜索約談多處地點，約談同方國際總經理陳俞共10人到案，台北地檢署複訊後，深夜依違反兩岸人民關係條例命陳俞100萬元交保，限制出境與出海。

同案約談包括魏志軒、林奕廷、許淳善、胡家綸、游富建、陳俊嘉、劉淑貞、蔡喬閔、李慧芬，相關人均指證陳俞有挖角動作，訊後請回。

調查局查出，陳俞出任同方國際公司及同方國際蘇州公司總經理，同時擔任同方國際深圳公司及同方計算機蘇州公司董事，陳男依同方公司指示，2014年8月在台成立志合訊息有限公司，挖角浩鑫公司筆電研發團隊近百人跳槽至志合公司，作為同方公司旗下筆電品牌在台研發中心。

調查顯示，同方國際另以志合公司名義在104人力銀行、LinkedIn等徵才網站及社群挖角人才，為同方公司招募筆電設計研發人才，違法在台私設研發中心，非法替同方公司在台從事業務。

大陸同方國際總經理陳俞交保100萬元。記者張宏業／攝影
大陸同方國際總經理陳俞交保100萬元。記者張宏業／攝影

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