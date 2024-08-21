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光電貪瀆案 雲林二崙鄉長、鄉代會主席都押了

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化地檢偵執行靖平專案第二波全國「綠能掃黑肅貪」行動，昨天兵分多路前往彰化縣竹塘鄉與雲林縣二崙公所等地搜索，共傳喚45人到案說明後，今天向法院聲請羈押禁見雲林縣二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬等7人，彰化地院晚間已准押楊世彬與鍾東榮及白手套江男等3人。

為掃蕩綠能貪瀆不法犯罪，最高檢察署啟動「靖平專案」，彰檢昨天由肅貪專組檢察官陳鼎文於指揮法務部調查局中部地區機動工作站、航業調查處及法務部廉政署中部地區調查組等共動員214人同步搜索彰化縣竹塘鄉、雲林縣二崙鄉等48處，查扣相關資料，並查扣到疑似賄款現金727萬多元。

專案小組傳喚涉案被告及證人共45人到案說明，彰檢15位檢察官訊問41人後，今天下午檢方認定二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬、彰化竹塘鄉代會主席林淑女及白手套江男、蔡男、李女、劉男等7人犯罪嫌疑重大向法院聲請羈押禁見。另7人以120萬元到10萬不等交保，其中竹塘鄉長蔡碩任120萬元交保。

彰化地方法院晚間開羈押庭後，法官訊後認為二崙鄉鄉代會主席楊世彬、二崙鄉長鍾東榮與江男犯嫌重大，且均有勾串共犯或證人之虞，依違反貪污治罪條例裁准二人收押禁見，其他人仍開庭中。

據了解，竹塘鄉公所2022年起辦理第二、第六公墓、幼兒園屋頂設置太陽光電發電系統暨遷葬整地計畫，已陸續完工，但卻被檢舉工程涉嫌投標弊案。而竹塘鄉和二崙鄉兩鄉的鄉長和代表會主席都涉貪瀆，且二案有關連性，檢方還在釐清中。

雲林縣二崙鄉代會主席楊世彬涉入綠能貪瀆案，被彰化地檢署向法院聲請羈押禁見獲准。圖／翻攝自二崙鄉公所網頁
雲林縣二崙鄉代會主席楊世彬涉入綠能貪瀆案，被彰化地檢署向法院聲請羈押禁見獲准。圖／翻攝自二崙鄉公所網頁
彰化地檢署執行靖平專案第二波全國「綠能掃黑肅貪」行動，兵分多路前往彰化縣竹塘鄉與雲林縣二崙公所等地搜索。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署執行靖平專案第二波全國「綠能掃黑肅貪」行動，兵分多路前往彰化縣竹塘鄉與雲林縣二崙公所等地搜索。圖／彰化地檢署提供
雲林縣二崙鄉長鍾東榮涉入綠能貪瀆案，被彰化地檢署向法院聲請羈押禁見獲准。圖／翻攝自二崙鄉公所網頁
雲林縣二崙鄉長鍾東榮涉入綠能貪瀆案，被彰化地檢署向法院聲請羈押禁見獲准。圖／翻攝自二崙鄉公所網頁

彰化 法務部 鄉長 雲林

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