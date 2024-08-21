綠能肅貪 雲林二崙鄉代會主席與白手套2人羈押禁見

詐騙成為民怨之首，行政院今天指出，「打詐新四法」8月初上路，國家打擊詐騙的法制及執法工具更完備，為讓民眾更瞭解新法上路後的改變，特地邀請曾被詐騙集團冒名的邀請財經專家謝金河、新聞主播許貴雅及藝人楊繡惠擔任打詐大使，全民來打詐。

2024-08-21 20:29