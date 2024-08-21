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建設公司欠稅及罰款3579萬元拒繳 負責人經聲請管收獲准
台南市一家建設公司滯欠2020至2022年度營利事業所得稅、2021年度營利事業所得稅罰鍰、2023年度勞工保險費及勞工退休金費用，以及2023年全民健康保險費，欠款合計高達3579萬多元拒繳。行政執行署台南分署收案後，聲請將公司的李姓實際負責人聲請管收獲准。
行政執行官林家禾說，這家建設公司負責人雖然名義登記為廖男，但經查李男與蔡姓妻子才是實際負責人，該公司於2021-2022年營業收入合計高達3億6千多萬元，應可繳清本案欠款。建設公司於2022-2023年間由公司帳戶提領或匯款給第三人金額達1004萬元。
案經相關單位移送行政執行署台南分署強制執行，執行官訊問資金流向證明，李男雖推說是幫地主清償債務、給付費用，卻無法提出佐證相關資料。而該公司2022-2023年間還開立支票讓第三人提示兌付，金額達1165餘萬元，執行官訊問李男支票存款流向，李男又推說不清楚。
台南分署於8月20日上午將李男通知到場，行政執行官訊問後，認定李男符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，當場留置李男，並將他移送台南地院聲請管收，法官於當天下午5點40分裁定准予管收，隨即解送看守所管收。
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