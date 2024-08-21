劍青檢改批科偵法修法錯誤 呼籲立委再修法

立法院上個月針對科技偵查通過刑事訴訟法「特殊強制處分」修法，其中救濟權設計引發爭議，檢察官改革團體「劍青檢改」批評司法院修法錯誤，賦予辯護人獨立抗告權、司法警察違法偵查缺乏救濟途徑等，有違憲疑慮，呼籲立法委員修法。

劍青檢改比對刑事訴訟法新增文字發現，新修正刑事訴訟法夾藏未曾出現的第153條之10，創設「辯護人獨立抗告權」，即使被告明示反對，辯護人仍得獨立向法院聲請抗告，恐淪為幫助詐團盯梢脫罪之用。司法院當時回應，劍青檢改聲明錯誤，打詐新法並無開放辯護人獨立抗告權。

劍青檢改也指出，司法院新法版本在科偵處分之救濟權上，錯誤抄襲「律師筆記權之救濟權」的立法模式和法條句型，刻意排除司法警察違法科偵處分的救濟權，人民一旦受到司法警察的違法科偵處分，全部都不再可以提出抗告或準抗告。

國立台灣大學法律學院教授林鈺雄表示，該修法可能違憲，近期學界和實務界要檢討重新修法。