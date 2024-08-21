母餵安眠藥水再掐死2兒女 新北檢起訴
新北蘇姓女子帶6歲與9歲兒女入住中和某旅館，餵孩子混有安眠藥的水，以枕頭悶住、掐死2名孩子。新北地檢署今天依刑法家暴故意殺害兒童等罪嫌起訴蘇女，適用國民法官審理。
檢警調查，蘇女今年5月14日上午7時許在新北市中和區1間旅館房間內，讓6歲與9歲兒女喝下混有安眠藥的水後，再以棉被與枕頭悶住2名孩子，過程中不顧孩子掙扎，徒手掐住孩子頸部，導致2名孩子窒息身亡。
警方初步調查，蘇女疑因照顧生病家人，且長期失業，經濟及生活壓力大，5月12日晚間就入住旅館，且疑因想不開，情緒失控，14日趁兒女熟睡時犯案。全案因蘇女的女性友人14日前往探視時發現，隨即通知旅館員工報警。
新北地檢署今天偵查終結，依違反家庭暴力防治法、兒童及少年福利及權益保障法、刑法家暴故意殺害兒童罪嫌起訴蘇女，全案適用國民法官審理。
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