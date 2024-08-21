快訊

台新金、新光金將有重大訊息宣布 明天起「暫停交易」

李孟諺婚外情對象「三點聲明」曝光 駁金屋藏嬌、向正宮致歉

不只1學生校內遭逼領9萬元 陽明交大急公布「不良西裝男」影像

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾遭冒名齊打詐…謝金河強調沒開投資群 楊繡惠台語痛罵詐團

中央社／ 台北21日電

內政部警政署21日舉辦「打詐新四法 跨宗教同行」宣導活動，內政部長劉世芳（左2）、警政署長張榮興（左3）、數發部次長林宜敬（右2）、法務部次長黃世杰（右）等各部會代表在記者會上簽署「宗教合力反詐宣言」，宣誓政府領頭打詐決心。圖／中央社
內政部警政署21日舉辦「打詐新四法 跨宗教同行」宣導活動，內政部長劉世芳（左2）、警政署長張榮興（左3）、數發部次長林宜敬（右2）、法務部次長黃世杰（右）等各部會代表在記者會上簽署「宗教合力反詐宣言」，宣誓政府領頭打詐決心。圖／中央社

行政院今天說，為了讓民眾更瞭解「打詐新四法」新法上路後的改變，邀請到曾遭受詐騙集團冒名的財經專家謝金河、新聞主播許貴雅以及藝人楊繡惠擔任打詐大使，拍攝宣導影片，全民打詐。

行政院發言人陳世凱今天透過新聞稿表示，「打詐新四法」8月初上路後，國家打擊詐騙的法制及執法工具更臻完備，為了讓民眾更瞭解新法上路後的改變，這次邀請謝金河、許貴雅、楊繡惠協助拍攝廣告。

陳世凱說，他們曾遭冒用身份受到影響，希望藉由他們的知名度，引起更多人關注打詐議題，也期盼透過宣導影片，讓民眾知道打詐新四法已經上路，邀請全民來打詐。行政院今日特別釋出拍攝花絮，讓大家一窺拍攝時的幕後趣事。

陳世凱在謝金河拍攝時到場表達感謝；謝金河在片場多次強調「我沒有開任何投資群組，這是詐騙」，不厭其煩提醒民眾，不要輕信網路上任何的冒名投資，也向民眾解釋「打詐新四法」通過後的措施，政府將全面掃蕩投資詐騙。

陳世凱表示，楊繡惠在片場大秀台語功力痛罵詐騙集團，直呼「是不是沒政府了」。行政院長卓榮泰隨即以「政府」的身份出現片場，帶著楊繡惠最愛的綠豆蒜探班，強調「綠豆可以蒜，但詐騙不可以算了」，同時感謝楊繡惠以親身的經驗呼籲大家小心詐騙，政府會與民眾站在一起，用行動證明對打詐工作的重視。

陳世凱表示，除了謝金河與楊繡惠，這次也邀請新聞主播許貴雅加入打詐大使行列，希望藉由這幾位時常受詐騙集團冒名的公眾人物擔任打詐大使，讓不法份子警惕，打詐新四法已經加重刑罰，未來懲詐原則是「騙愈多關愈久」，切勿以身試法。

陳世凱指出，正式的宣導影片22日將於行政院Facebook「中華民國行政院」、YouTube 「政策影音站」、Instagram「行政院」、Threads「行政院」上線。期許透過宣導影片，讓民眾知道打詐新四法上路，將加重刑罰，邀請全民來打詐，有疑慮就打165，讓政府幫忙。

楊繡惠 行政院 詐騙集團 謝金河 陳世凱

延伸閱讀

柯文哲昔稱「口罩國家隊」貪污、今陷假帳風暴⋯謝金河：違背初心的反撲

點名盧秀燕反中電北送 陳世凱：籲地方支持北部電網

郭董虛幌1招 讓川普記恨至今！下個到美投資的是誰？謝金河點這集團的「大投資計畫」

台股兩個交易日市值蒸發8.91兆元 謝金河：世界的震央在日本

相關新聞

京華城案延燒...檢廉今再傳3名都委 政院前秘書長也成證人

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲因京華城等案，被控圖利，台北地檢署已傳喚11名台北市都市計畫委員會前、現任委員作證，今天再傳喚徐國城、白仁德及劉玉山等3人作證，廉政署詢後，將3人移送北檢複訊。

彰化竹塘驚傳光電弊案！ 鄉長、鄉代會主席訊問中

彰化縣竹塘鄉公所辦理第二、第六公墓、幼兒園屋頂設置太陽光電發電系統，卻傳出弊案，廉政署與彰化地檢署等單位昨天搜索竹塘鄉公所及鄉代會，並傳喚竹塘鄉長蔡碩任、鄉代會主席林淑女等人，直到今天中午還在訊問釐清案情中。

曾遭冒名齊打詐…謝金河強調沒開投資群 楊繡惠台語痛罵詐團

行政院今天說，為了讓民眾更瞭解「打詐新四法」新法上路後的改變，邀請到曾遭受詐騙集團冒名的財經專家謝金河、新聞主播許貴雅以...

建設公司欠稅及罰款3579萬元拒繳 負責人經聲請管收獲准

台南市一家建設公司滯欠2020至2022年度營利事業所得稅、2021年度營利事業所得稅罰鍰、2023年度勞工保險費及勞工退休金費用，以及2023年全民健康保險費，欠款合計高達3579萬多元拒繳。行政執行署台南分署收案後，聲請將公司的李姓實際負責人聲請管收獲准。

劍青檢改批科偵法修法錯誤 呼籲立委再修法

立法院上個月針對科技偵查通過刑事訴訟法「特殊強制處分」修法，其中救濟權設計引發爭議，檢察官改革團體「劍青檢改」批評司法院修法錯誤，賦予辯護人獨立抗告權、司法警察違法偵查缺乏救濟途徑等，有違憲疑慮，呼籲立法委員修法。

母餵安眠藥水再掐死2兒女 新北檢起訴

新北蘇姓女子帶6歲與9歲兒女入住中和某旅館，餵孩子混有安眠藥的水，以枕頭悶住、掐死2名孩子。新北地檢署今天依刑法家暴故意殺害兒童等罪嫌起訴蘇女，適用國民法官審理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。