曾遭冒名齊打詐…謝金河強調沒開投資群 楊繡惠台語痛罵詐團

內政部警政署21日舉辦「打詐新四法 跨宗教同行」宣導活動，內政部長劉世芳（左2）、警政署長張榮興（左3）、數發部次長林宜敬（右2）、法務部次長黃世杰（右）等各部會代表在記者會上簽署「宗教合力反詐宣言」，宣誓政府領頭打詐決心。圖／中央社

行政院今天說，為了讓民眾更瞭解「打詐新四法」新法上路後的改變，邀請到曾遭受詐騙集團冒名的財經專家謝金河、新聞主播許貴雅以及藝人楊繡惠擔任打詐大使，拍攝宣導影片，全民打詐。

行政院發言人陳世凱今天透過新聞稿表示，「打詐新四法」8月初上路後，國家打擊詐騙的法制及執法工具更臻完備，為了讓民眾更瞭解新法上路後的改變，這次邀請謝金河、許貴雅、楊繡惠協助拍攝廣告。

陳世凱說，他們曾遭冒用身份受到影響，希望藉由他們的知名度，引起更多人關注打詐議題，也期盼透過宣導影片，讓民眾知道打詐新四法已經上路，邀請全民來打詐。行政院今日特別釋出拍攝花絮，讓大家一窺拍攝時的幕後趣事。

陳世凱在謝金河拍攝時到場表達感謝；謝金河在片場多次強調「我沒有開任何投資群組，這是詐騙」，不厭其煩提醒民眾，不要輕信網路上任何的冒名投資，也向民眾解釋「打詐新四法」通過後的措施，政府將全面掃蕩投資詐騙。

陳世凱表示，楊繡惠在片場大秀台語功力痛罵詐騙集團，直呼「是不是沒政府了」。行政院長卓榮泰隨即以「政府」的身份出現片場，帶著楊繡惠最愛的綠豆蒜探班，強調「綠豆可以蒜，但詐騙不可以算了」，同時感謝楊繡惠以親身的經驗呼籲大家小心詐騙，政府會與民眾站在一起，用行動證明對打詐工作的重視。

陳世凱表示，除了謝金河與楊繡惠，這次也邀請新聞主播許貴雅加入打詐大使行列，希望藉由這幾位時常受詐騙集團冒名的公眾人物擔任打詐大使，讓不法份子警惕，打詐新四法已經加重刑罰，未來懲詐原則是「騙愈多關愈久」，切勿以身試法。

陳世凱指出，正式的宣導影片22日將於行政院Facebook「中華民國行政院」、YouTube 「政策影音站」、Instagram「行政院」、Threads「行政院」上線。期許透過宣導影片，讓民眾知道打詐新四法上路，將加重刑罰，邀請全民來打詐，有疑慮就打165，讓政府幫忙。