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彰化、雲林鄉長向廠商恐嚇綠電工程價款 綠能掃黑遭聲押

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

彰化地檢署偵辦「靖平專案」之「綠能掃黑肅貪」，昨天指揮調查局中機站、航業處及廉政署，動員214人同步執行搜索48處，查獲彰化縣竹塘蔡姓鄉長、代表會林姓主席；雲林縣二崙鍾姓鄉長、代表會楊姓主席等人涉及綠能貪瀆，在被告保險箱內查扣現金727萬元不法犯罪，詢後向法院聲請羈押禁見鍾姓鄉長、林姓、楊姓代表會主席及白手套等7人。

調查發現，蔡男、鍾男等人在地方藉勢藉端向廠商恐嚇，恐嚇要求支付綠電工程價款，抑或是投標配合綠能工程，若不從便發動黑衣人包圍廠商，使廠商心生畏懼，嚴重影響治安。

法務部長鄭銘謙表示，為健全綠能產業，偵辦綠能案件應再接再厲，溯源刨根，將妨害綠能正常發展的公私部門貪腐及暴力犯罪組織，都繩之以法。

檢察總長邢泰釗指出，彰化地檢署陳鼎文檢察官指揮調查局、廉政署同查緝妨害綠能貪瀆案件，展現司法機關掃黑肅貪決心，不肖公務員、民意代表及廠商如違法亂紀，必定嚴查速辦，嚴懲不貸。

最高檢察署指出，「綠能掃黑肅貪」自今年6月發動迄今，已查獲鄉長3人，民意代表3人，白手套4人，公務人員1人，累計查扣金額1229萬餘元，現仍持續擴大偵辦中，最高檢察署呼籲涉貪官員儘速自首，以求法律寬典。檢察機將關持續強力執行靖平專案。

彰化檢調偵辦綠能掃黑，在保險箱內查扣727萬元現金。圖／最高檢提供
彰化檢調偵辦綠能掃黑，在保險箱內查扣727萬元現金。圖／最高檢提供
彰化檢調偵辦綠能掃黑查扣727萬元現金。圖／最高檢提供
彰化檢調偵辦綠能掃黑查扣727萬元現金。圖／最高檢提供

公務員 廉政署 恐嚇 檢察官 邢泰釗 鄉長

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