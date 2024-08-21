彰化、雲林鄉長向廠商恐嚇綠電工程價款 綠能掃黑遭聲押

彰化地檢署偵辦「靖平專案」之「綠能掃黑肅貪」，昨天指揮調查局中機站、航業處及廉政署，動員214人同步執行搜索48處，查獲彰化縣竹塘蔡姓鄉長、代表會林姓主席；雲林縣二崙鍾姓鄉長、代表會楊姓主席等人涉及綠能貪瀆，在被告保險箱內查扣現金727萬元不法犯罪，詢後向法院聲請羈押禁見鍾姓鄉長、林姓、楊姓代表會主席及白手套等7人。

調查發現，蔡男、鍾男等人在地方藉勢藉端向廠商恐嚇，恐嚇要求支付綠電工程價款，抑或是投標配合綠能工程，若不從便發動黑衣人包圍廠商，使廠商心生畏懼，嚴重影響治安。

法務部長鄭銘謙表示，為健全綠能產業，偵辦綠能案件應再接再厲，溯源刨根，將妨害綠能正常發展的公私部門貪腐及暴力犯罪組織，都繩之以法。

檢察總長邢泰釗指出，彰化地檢署陳鼎文檢察官指揮調查局、廉政署同查緝妨害綠能貪瀆案件，展現司法機關掃黑肅貪決心，不肖公務員、民意代表及廠商如違法亂紀，必定嚴查速辦，嚴懲不貸。