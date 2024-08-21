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第2波「靖平專案」綠能掃黑扣727萬 雲林二崙鄉長聲押禁見
最高檢察署規畫執行綠能掃黑「靖平專案」昨發動第2波偵蒐，彰化地檢偵辦彰化、雲林鄉長及代表會主席受賄弊案，查扣727萬餘元現金，聲請羈押禁見鄉長、代表會主席等7人，聲押對象包括雲林縣二崙鄉長鍾東榮。
彰化地檢署昨天指揮調查局中部地區機動工作站、航業調查處及廉政署中部地區調查組，動員214人同步執行搜索48處，查獲彰化縣竹塘鄉長蔡碩任、代表會主席林淑女；雲林縣二崙鄉長鍾東榮、代表會主席楊世彬等人涉嫌綠能貪瀆不法案件，共查扣現金727萬餘元等不法犯罪所得，檢方向彰化地院聲請羈押禁見鍾東榮7人。
檢察總長邢泰釗說，彰化地檢署陳鼎文檢察官指揮調查局、廉政署同仁查緝妨害綠能貪瀆案件，展現司法機關掃黑肅貪決心，如有不肖公務員、民意代表及廠商違法亂紀，必定嚴查速辦，嚴懲不貸。
最高檢今天表示，「靖平專案」綠能掃黑肅貪行動自今年6月發動迄今，查獲鄉長3人、民意代表3人、「白手套」4人、公務人員1人，計查扣金額1229萬餘元，現仍持續擴大偵辦，呼籲涉貪官員儘速自首，以求法律寬典。
最高檢表示，涉犯綠能貪瀆不法的行賄廠商如勇於自首，儘速檢舉不法官員，檢察機關將依證人保護法相關規定做好身分保密，並減輕或免除其刑；已收賄公務員及民代等請儘速向各地檢署自首或轉任「污點證人」、交出不法犯罪所得，得減輕或免除其刑。
最高檢說，受害廠商及國人均可撥打調查局0800-007-007、廉政署0800-286-586檢舉綠能貪官污吏，依獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法最高可獲檢舉獎金1000萬元。
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