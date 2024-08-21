第2波「靖平專案」綠能掃黑扣727萬 雲林二崙鄉長聲押禁見

彰化地檢署偵辦「靖平專案」之「綠能掃黑肅貪」，昨天指揮調查局中機站、航業處及廉政署，動員214人同步執行搜索48處，查獲彰化縣竹塘蔡姓鄉長、代表會林姓主席；雲林縣二崙鍾姓鄉長、代表會楊姓主席等人涉及綠能貪瀆，在被告保險箱內查扣現金727萬元不法犯罪，詢後向法院聲請羈押禁見鍾姓鄉長、林姓、楊姓代表會主席及白手套等7人。

2024-08-21 17:44