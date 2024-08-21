綠能掃黑肅貪 彰檢聲押彰化、雲林鄉長、鄉代會主席共7人

彰化地檢署執行靖平專案第二波全國「綠能掃黑肅貪」行動，昨兵分多路前往彰化縣竹塘鄉與雲林縣二崙鄉公所等地搜索，共傳喚45人到案說明後，今天下午向法院聲請羈押禁見雲林縣二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬、彰化竹塘鄉代會主席林淑女等7人，竹塘鄉長蔡碩任120萬元交保，綠能貪瀆案調查釐清中。

為掃蕩綠能貪瀆不法犯罪，最高檢察署啟動「靖平專案」，彰檢昨天由肅貪專組檢察官陳鼎文於指揮法務部調查局中部地區機動工作站、航業調查處及法務部廉政署中部地區調查組等共動員214人同步搜索彰化縣竹塘鄉、雲林縣二崙鄉等48處，查扣相關資料，並查扣到疑似賄款現金727萬多元。

專案小組傳喚涉案被告及證人共45人到案說明，昨天正在醫院進行健康檢查的蔡碩任也被帶走訊問，彰檢15位檢察官訊問41人後，今天下午檢方認定二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬、彰化竹塘鄉代會主席林淑女等7人犯罪嫌疑重大向法院聲請羈押禁見，其餘人以120萬元到10萬不等交保，其中竹塘鄉長蔡碩任120萬元交保。