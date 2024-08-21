連3波靖平專案查扣1229萬 二崙鄉長涉綠能貪瀆遭聲押

最高檢察署今天表示，第3波「靖平專案」由彰檢展開偵查行動，分別查獲彰化、雲林綠能不法案件，並聲押雲林縣二崙鄉長鍾東榮等7人；目前全台已查扣不法所得超過1229萬元。

首波「靖平專案」由台北地檢署、雲林地檢署發起，查獲前雲林縣麥寮鄉長蔡長昆涉嫌利用職權向綠能廠商索賄，以及前國民黨立委廖國棟辦公室洪姓主任涉收取光電廠商賄賂。

第2波專案則由新北地檢署、嘉義地檢署主導，分別查出雲林縣議長黃凱涉嫌收受賄賂護航光電廠商，及嘉義縣政府義竹鄉公所曾姓建設課長向綠能廠商索賄。

最高檢察署表示，為進一步打擊綠能犯罪，彰化地檢署展開第3波「靖平專案」，並於20日指揮調查局、廉政署等單位，動員214人同步搜索48處。

根據新聞稿，彰化縣竹塘鄉長蔡碩任、鄉代會主席林淑女、雲林縣二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬等人，涉嫌參與綠能貪瀆案，並查扣不法所得新台幣727萬餘元，檢察官已向法院聲押鍾男、林女、楊男及白手套等7名涉案人。

最高檢指出，「靖平專案」自今年6月發動以來，已查獲涉及綠能貪瀆的鄉長3人、民意代表3人、白手套4人、公務人員1人，累計查扣不法所得達1229萬餘元，未來將持續嚴查綠能犯罪，並呼籲涉案廠商勇於自首，檢舉不法官員。