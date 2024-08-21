快訊

央行總裁親上火線！十天內約完34家國銀「喝咖啡」 籲請降溫房市

陳佩琪涉設人頭公司…說明後火速離去 北市聯醫1理由緩議

京華城案延燒...檢廉今再傳3名都委 政院前秘書長也成證人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連3波靖平專案查扣1229萬 二崙鄉長涉綠能貪瀆遭聲押

中央社／ 台北21日電

最高檢察署今天表示，第3波「靖平專案」由彰檢展開偵查行動，分別查獲彰化、雲林綠能不法案件，並聲押雲林縣二崙鄉長鍾東榮等7人；目前全台已查扣不法所得超過1229萬元。

首波「靖平專案」由台北地檢署、雲林地檢署發起，查獲前雲林縣麥寮鄉長蔡長昆涉嫌利用職權向綠能廠商索賄，以及前國民黨立委廖國棟辦公室洪姓主任涉收取光電廠商賄賂。

第2波專案則由新北地檢署、嘉義地檢署主導，分別查出雲林縣議長黃凱涉嫌收受賄賂護航光電廠商，及嘉義縣政府義竹鄉公所曾姓建設課長向綠能廠商索賄。

最高檢察署表示，為進一步打擊綠能犯罪，彰化地檢署展開第3波「靖平專案」，並於20日指揮調查局、廉政署等單位，動員214人同步搜索48處。

根據新聞稿，彰化縣竹塘鄉長蔡碩任、鄉代會主席林淑女、雲林縣二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬等人，涉嫌參與綠能貪瀆案，並查扣不法所得新台幣727萬餘元，檢察官已向法院聲押鍾男、林女、楊男及白手套等7名涉案人。

最高檢指出，「靖平專案」自今年6月發動以來，已查獲涉及綠能貪瀆的鄉長3人、民意代表3人、白手套4人、公務人員1人，累計查扣不法所得達1229萬餘元，未來將持續嚴查綠能犯罪，並呼籲涉案廠商勇於自首，檢舉不法官員。

廉政署 檢察官 聲押 鄉長 雲林

延伸閱讀

高鐵「台南400」專案身分證2數字折400 9月底住宿0元起

彰化竹塘驚傳光電弊案！ 鄉長、鄉代會主席訊問中

相關新聞

京華城案延燒...檢廉今再傳3名都委 政院前秘書長也成證人

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲因京華城等案，被控圖利，台北地檢署已傳喚11名台北市都市計畫委員會前、現任委員作證，今天再傳喚徐國城、白仁德及劉玉山等3人作證，廉政署詢後，將3人移送北檢複訊。

彰化竹塘驚傳光電弊案！ 鄉長、鄉代會主席訊問中

彰化縣竹塘鄉公所辦理第二、第六公墓、幼兒園屋頂設置太陽光電發電系統，卻傳出弊案，廉政署與彰化地檢署等單位昨天搜索竹塘鄉公所及鄉代會，並傳喚竹塘鄉長蔡碩任、鄉代會主席林淑女等人，直到今天中午還在訊問釐清案情中。

假車牌爆多 新北警：與違規遭扣牌機會增加有關

新北交大統計，今年以來查獲假車牌72件，較去年同期多出52件，原因與去年嚴重超速修法下修標準至超過速限40公里，及酒駕當場扣繳牌照等增加民眾違規遭扣牌機會有關。

彰化、雲林鄉長向廠商恐嚇綠電工程價款 綠能掃黑遭聲押

彰化地檢署偵辦「靖平專案」之「綠能掃黑肅貪」，昨天指揮調查局中機站、航業處及廉政署，動員214人同步執行搜索48處，查獲彰化縣竹塘蔡姓鄉長、代表會林姓主席；雲林縣二崙鍾姓鄉長、代表會楊姓主席等人涉及綠能貪瀆，在被告保險箱內查扣現金727萬元不法犯罪，詢後向法院聲請羈押禁見鍾姓鄉長、林姓、楊姓代表會主席及白手套等7人。

第2波「靖平專案」綠能掃黑扣727萬 雲林二崙鄉長聲押禁見

最高檢察署規畫執行綠能掃黑「靖平專案」昨發動第2波偵蒐，彰化地檢偵辦彰化、雲林鄉長及代表會主席受賄弊案，查扣727萬餘元現金，聲請羈押禁見鄉長、代表會主席等7人，聲押對象包括雲林縣二崙鄉長鍾東榮。

綠能掃黑肅貪 彰檢聲押彰化、雲林鄉長、鄉代會主席共7人

彰化地檢署執行靖平專案第二波全國「綠能掃黑肅貪」行動，昨兵分多路前往彰化縣竹塘鄉與雲林縣二崙鄉公所等地搜索，共傳喚45人到案說明後，今天下午向法院聲請羈押禁見雲林縣二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬、彰化竹塘鄉代會主席林淑女等7人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。