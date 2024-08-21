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前HBL雙冠球星2度酒駕被逮 北市裁決所公布照片

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

台北市交通事件裁決所今公布酒/毒駕累犯名單，酒駕累犯3次2名、4次1名，5次1名，毒駕累犯2次1名。不過仔細查閱公28人累犯名單，驚見累犯2次的張邵竣，曾在高中籃球聯賽（HBL）中奪得2次冠軍，畢業後就讀台灣科技大學機械工程系，仍持續打籃球，參加過大專籃球聯賽（UBA）。

北市裁決所第55次公告酒/毒駕累犯名單，共有28名，累計已公布1270人次、1199人。其中張邵竣在2023年7月23日酒後駕車，行經忠孝東路四段被敦化南路派出所舉發，發現酒測值高達0.54毫克；第二次酒駕發生在去年11月30日，他行經萬華區環河南路一段時再度被警發攔檢，酒測植達到0.21毫克。

張邵竣身高192公分、體重92公斤，2014年、2016年就讀松山高中時，參與高中籃球聯賽甲級，獲得冠軍；2017到2019年成為臺灣科技大學UBA球員，不僅擔任斯伯丁暑期訓練營主教練、引爆訓練營特約總教練，還擁有C級教練證。

北市裁決所表示，該次公告名單中23件已結案、2件辦理分期繳納，餘3件未結案者均全數移送強制執行，移送金額30萬元。現行法規只要有酒駕違規行為，除了高額罰鍰還會吊扣機車駕照1年、汽車駕照2年及代保管車輛，因肇事致人重傷或死亡得沒入車輛；酒測值達0.25mg/L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理。

張邵竣畢業於松山高中，大學就讀台科大，仍持續在籃球界耕耘。圖／翻攝UBA網站
張邵竣畢業於松山高中，大學就讀台科大，仍持續在籃球界耕耘。圖／翻攝UBA網站
北市裁決所第55次公告酒／毒駕累犯名單中，驚見HBL球星張邵竣。圖／北市裁決所提供
北市裁決所第55次公告酒／毒駕累犯名單中，驚見HBL球星張邵竣。圖／北市裁決所提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

強制執行 教練 毒駕 酒測 酒駕 駕照

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