前HBL雙冠球星2度酒駕被逮 北市裁決所公布照片

新北市板橋區1間飲料店昨天發生竊盜案。1名穿藍上衣、黑短褲的男子昨天上午10時許至民生路三段1間飲料店，向正在忙著備料的店員攀談，還裝熟的詢問：「店長在嗎？」。隨後趁店員不注意時竊取櫃台上店家用來收訂單的手機。

2024-08-21 17:28