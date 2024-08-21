質疑竹北虐嬰PO文「滿門嬰烈」 連郁婷逆轉無罪確定

新竹縣前議員連郁婷在議會質詢時踢爆某產後護理之家虐嬰，並在臉書寫下「滿門嬰烈鄭太太」，指謫時任行政院顧問的鄭宏輝妻子，鄭妻提告，新竹地方法院依犯散布文字誹謗罪判連女3月徒刑，得易科罰金。連女上訴，高院認為她評論的是可受公評之事，改判無罪確定。

竹北市一所產後護理之家萬姓照護員2021年12月間，因多次抱起新生兒自嬰兒車移至工作檯面時，只用一手抓起雙腳，造成新生兒身體碰撞，身上有鈍挫傷、瘀青，檢察官僅以過失傷害罪起訴，但連郁婷接獲多名家長投訴護理之家照顧不當，她質疑照護員行為已達「虐嬰」程度。

2022年5月7日，連郁婷在臉書張貼「施虐的嬰兒照護員，已經被起訴是事實」、「你跟某產後護理之家身為聘請施虐員工的雇主，就是要負起雇主責任」、「滿門嬰烈鄭太太」，認為鄭宏輝妻子、產後護理之家負責人有故意虐嬰情事，鄭妻提告。

新竹地院認為經檢方勘驗，照護員只是過失傷害，連郁婷身為律師，對於法律概念及用語應較一般常人敏銳且精確，她明知照護員經檢警機關查無故意傷害事實，卻仍以「虐嬰」、「故意傷害」用語指謫鄭妻，且這家產後護理之家負責人姓周，也不是鄭妻。

竹院認為連郁婷身為議員，聲量及影響力高於一般社會民眾，且又具有律師資格，應謹言慎行，雖然立意是為喚起社會關注嬰幼兒安全，但網路上散布不實之事，已嚴重影響被害人和經營公司的聲譽，判3月得易科罰金之刑。

連郁婷不服一審判決，上訴高院。高院認為照護員是否虐嬰，攸關公共利益，連女指謫鄭妻「施虐的嬰兒照護員，已經被起訴是事實」、「你跟護理之家身為聘請施虐員工的雇主，就是要負起雇主的責任」，是屬對於可受公評之事善意、適當評論，依刑法第311條第3款規定，不應負誹謗罪責，因此撤銷一審有罪判決。