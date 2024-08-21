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太魯閣號撞車案台鐵求償 一審判李義祥等賠2326萬
3年前清明連假發生的0402太魯閣列車撞車出軌事故，造成49人罹難，台鐵賠償每位罹難者1570萬元等費用，再向肇事的李義祥等人求償，花蓮地院民事一審認定台鐵及李義祥等人應各負擔4、6成肇責，判決台鐵可請求李義祥等連帶賠償2326萬6692元，雙方均可上訴。
全案為李義祥承包台鐵邊坡工程，2021年4月2日上午8時許駕駛吊卡大貨車載移工華文好到北迴線清水隧道北口施工，因吊卡大貨車熄火，停在下坡路段，李義祥未求助專業拖吊，卻指揮華文好把挖土機駛近至吊卡大貨車後方後，用環狀布帶打結要拖拉，過程中布帶破損脫落，吊卡大貨車翻落邊坡，墜落於北迴線51K250M清水隧道北口的東正線軌道上，被408列次太魯閣號撞上，造成重大死傷。
花蓮地院民事庭由審判長林恒祺、陪席法官邱韻如、受命法官李立青作出判決，認定李義祥在停工期間入場施工，且在吊卡大貨車故障熄火後未通報台鐵或請求適當救援，與華文好逕自拖拉是肇事原因，而李義祥合夥事業義祥工業社及標案承包商東新公司以李義祥為工地主任，都應付連帶責任。
合議庭也認為，台鐵未善盡巡查義務，台鐵員工容任李義祥施工，也是本案肇事原因，綜合事故發生流程、台鐵過失對事故發生的推進程度，並綜合一切情狀，認定李義祥、華文好、義祥工業社及東新公司，應連帶負60%損害賠償責任，台鐵應負擔40%之與有過失責任。
合議庭依台鐵主張各罹難者家屬所受之損害，包含醫藥費、喪葬費、扶養費、精神慰撫金等，個別審酌認定後，罹難者家屬所得請求金額為1億7008萬6692元，依照應付責任，再扣除台鐵所受的強制險給付利益及旅客運送責任保險給付等，李義祥等人應再向台鐵賠償金額為2326萬6692元，為避免被告脫產，台鐵可提供約3分之1，也就是765萬餘元擔保金後，請求假執行。
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