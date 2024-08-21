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台中蔡姓保母虐死1歲女童 二審仍判9年3月

中央社／ 台中21日電

台中蔡姓保母前年11月間，涉嫌對1歲女童「小桃子」施虐，女童治療近1個月後死亡，台中地院國民法官一審判她9年3月徒刑，經上訴台中高分院審理，今天二審宣判維持原判，可上訴。

依據檢方起訴書，檢方於民國111年11月9日接獲「疑似重大傷害兒童情資」通報系統通知指稱，43歲蔡姓保母疑有虐童情事，立即指揮台中市警察局清水分局偵辦。

檢方查出，蔡女曾多次對受托1歲女童（化名：小桃子）施虐，女童當天因陷入昏迷，由蔡女送醫救治，女童於同年12月2日傷重不治，遺體經相驗鑑定後，傷勢及臨床表徵符合「受虐性腦傷」診斷，且推估女童送醫前遭施虐。

台中地檢署偵辦後，依據相關證據，認定蔡姓保母涉犯刑法成年人故意傷害兒童、傷害兒童致死等罪嫌明確，向台中地院依國民法官法提起公訴。

台中地院一審，由職業法官及國民法官組成的合議庭審理後，今年4月間宣判，蔡女涉犯成年人故意傷害兒童及傷害致死等2罪明確，各判3月及9年徒刑。

經檢方與蔡女上訴台灣高等法院台中分院審理後，合議庭認為，原審國民法官法庭量刑時，已具體審酌各款量刑因子，對蔡女所處之刑，符合罪刑相當、比例原則，量刑堪認妥適，並無量刑失衡情形，認定上訴均無理由。

台中高分院今天二審宣判，全案駁回上訴、維持原判，本案仍得上訴第三審，尚未確定。

示意圖。圖／聯合報系資料照片
示意圖。圖／聯合報系資料照片

保母 台灣高等法院 國民法官 虐童

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