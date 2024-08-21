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高虹安誣告判刑10月 林志潔：司法是公共財不應被濫用

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市長高虹安因助理費涉貪一審被判7年4月停職中，而她與旅美教授陳時奮的博士論文誣告官司今天也宣判，高虹安被控誣告獲判10月。陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔表示，誣告罪有3要件，包括故意、捏造不實之事，以及提告他人目的，是為讓別人受刑事處罰或行政懲戒，其實成立並不容易，司法是公共財，不應被濫用，從政者應引以為戒。

陳時奮緊追高虹安的博士論文有無抄襲，2011年9月在臉書以標題「被指導教授除名的高虹安」發文，指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了」；2011年10月陳在臉書發文指「高虹安沒有自己的博士研究」。

高虹安為此控告陳時奮加重誹謗罪，檢察官處分陳時奮不起訴，陳時奮認為高虹安明知學歷不實興訟，自訴高虹安犯誣告罪。

林志潔指出，其實誣告要成罪並不容易，因為行為人可以主張她沒有誣告故意，之所以提告他人，只是懷疑而已，不過台北地院說的很清楚，高虹安遭到質疑其博士論文和資策會多人出具的報告，內容有大幅重疊，此時高虹安應盡合理說明來澄清，她卻捨此不為。

林志潔表示，高虹安明知道陳時奮的質疑有所根據，卻故意提告陳時奮誹謗，目的是為了政治聲量和選舉，浪費司法資源，而且讓別人遭受訟累，實不可取，因此誣告他人誹謗的誣告罪成立。這也是台北地院有特別說明，陳時奮的質疑有所依據，高虹安應自己去合理說明，而不是濫用司法資源遂行政治目的。

林志潔說明，根據我國刑法規定，犯最重本刑5年以下有期徒刑，才可以易科罰金可。誣告罪是最重本刑7年以下有期徒刑之罪，不符易科罰金條件，意思是，高虹安這個10個月有期徒刑，是不可以易科罰金的。

林志潔認為，陳時奮為這些案件數度來回台美之間，當真備極辛苦，司法是公共財，不應被濫用，從政者應引以為戒。

陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔表示，誣告罪有3要件，包括故意、捏造不實之事，以及提告他人目的，是為讓別人受刑事處罰或行政懲戒，其實成立並不容易，司法是公共財，不應被濫用，從政者應引以為戒。圖／取自林志潔粉絲頁
陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔表示，誣告罪有3要件，包括故意、捏造不實之事，以及提告他人目的，是為讓別人受刑事處罰或行政懲戒，其實成立並不容易，司法是公共財，不應被濫用，從政者應引以為戒。圖／取自林志潔粉絲頁

林志潔 陳時奮 高虹安

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