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師父稱加持中獎先付公證費 台中婦郵局匯款險遭詐

中央社／ 台中21日電

台中陳姓婦人日前在網路認識「泰國師父」，對方稱經加持協助買彩券中頭獎，但要先付律師公證費才能領獎，陳婦到郵局匯款，經行員發現通報警方到場成功阻詐，避免金錢損失。

台中市警察局烏日分局今天表示，烏日派出所16日下午2時許接獲轄區內郵局通報，有婦人欲匯款到異常帳戶，行員關懷提問時，婦人聲稱要借給侄子，但侄子姓名卻無法回答，疑似遭到詐騙。

警方到場時，61歲陳婦仍聲稱是要匯款給侄子，但員警告知匯款帳戶已遭通報異常，陳婦才透露是網路上認識的師父，叮嚀匯款時若遇行員詢問，必須告知「借款給侄子，切勿提到有關中頭獎的事情」，否則將玷污財運。

經警方了解，陳婦今年7月間在網路上認識一名「泰國師父」，對方聲稱協助她「施棺（慈善捐棺）」做功德加持後，再以她的生辰八字求出一組號碼，並交代在台信眾代購今彩539彩券，且叮嚀有無中獎都不必告知任何人。

事後對方謊騙陳婦中獎新台幣640萬元，但必須匯款律師公證費2萬3000元到外匯商帳戶才能領取獎金。員警舉出相關詐騙案例勸說，陳婦才得知是詐騙集團，並感謝行員及員警協助，讓她保住生活費。

示意圖。圖／聯合報系資料照片
示意圖。圖／聯合報系資料照片

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