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彰化竹塘驚傳光電弊案！ 鄉長、鄉代會主席訊問中
彰化縣竹塘鄉公所辦理第二、第六公墓、幼兒園屋頂設置太陽光電發電系統，卻傳出弊案，廉政署與彰化地檢署等單位昨天搜索竹塘鄉公所及鄉代會，並傳喚竹塘鄉長蔡碩任、鄉代會主席林淑女等人，直到今天中午還在訊問釐清案情中。
據了解，竹塘鄉公所2022年起辦理第二、第六公墓、幼兒園屋頂設置太陽光電發電系統暨遷葬整地計畫，已陸續完工，卻被檢舉工程涉嫌投標弊案，昨天廉政署等單位兵分多路到公所和鄉代會搜索，帶回資料，當時正請假在醫院進行健康檢查的蔡碩任也被帶走訊問。
包括蔡碩任、林淑女、公所承辦主管、包商等共約40人被傳喚到彰化、台中等地進行訊問直到今天中午，彰化地檢署表示，目前檢方還在釐清案情中，稍後會說明。
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