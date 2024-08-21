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彰化竹塘驚傳光電弊案！ 鄉長、鄉代會主席訊問中

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣竹塘鄉公所辦理第二、第六公墓、幼兒園屋頂設置太陽光電發電系統，卻傳出弊案廉政署與彰化地檢署等單位昨天搜索竹塘鄉公所及鄉代會，並傳喚竹塘鄉長蔡碩任、鄉代會主席林淑女等人，直到今天中午還在訊問釐清案情中。

據了解，竹塘鄉公所2022年起辦理第二、第六公墓、幼兒園屋頂設置太陽光電發電系統暨遷葬整地計畫，已陸續完工，卻被檢舉工程涉嫌投標弊案，昨天廉政署等單位兵分多路到公所和鄉代會搜索，帶回資料，當時正請假在醫院進行健康檢查的蔡碩任也被帶走訊問。

包括蔡碩任、林淑女、公所承辦主管、包商等共約40人被傳喚到彰化、台中等地進行訊問直到今天中午，彰化地檢署表示，目前檢方還在釐清案情中，稍後會說明。

竹塘鄉公所辦理第二、第六公墓、幼兒園屋頂設置太陽光電發電系統，卻傳出弊案，廉政署與彰化地檢署調查中。圖／民眾提供
竹塘鄉公所辦理第二、第六公墓、幼兒園屋頂設置太陽光電發電系統，卻傳出弊案，廉政署與彰化地檢署調查中。圖／民眾提供

光電 幼兒園 廉政署 弊案 鄉長

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