調查局舉辦研討會 籲虛擬資產業者納入洗錢防制

法務部調查局舉辦「新興犯罪與異常交易態樣研討會」。示意圖。圖／美聯社

調查局今天表示，為加強公私防制洗錢犯罪力道，昨天舉辦研討會，呼籲相關單位積極推動虛擬資產服務及第三方支付業者，納入洗錢防制及打擊資恐機制的管理。

法務部調查局新聞稿指出，昨天舉辦「新興犯罪與異常交易態樣研討會」，邀請行政院洗錢防制辦公室、金融監督管理委員會、數位發展部等單位，以及金融機構、虛擬資產及第三方支付服務公司等，共計180人與會。

會議探討了台灣洗錢、資恐及武器擴散的高風險類型及近期代表性案件，並邀請專家、執法單位及金融情報中心分享經驗；目的是增強私部門識別異常交易的能力，協助業者建立防制洗錢的合規架構，提升金流透明度。

調查局長陳白立在會中提到，洗錢防制處成立以來，已受理多起金融情報，並偵破多起重大經濟犯罪案件，近期更發起了金融掃黑專案，查獲不法金額超過新台幣30億元。

他也舉例，像是im.B詐欺案、郭哲敏地下匯兌集團及津棧公司出售含有蘇丹紅的食品等重大案件，都是台灣金融情報中心與執法機關協作的成果。

調查局指出，隨著虛擬資產與新興支付工具的發展，洗錢手法日益複雜，防制洗錢行動工作組織（FATF）已多次推動相關國際標準，台灣也已與國際接軌，將這些新興領域納入洗錢防制機制。

新聞稿最後提到，調查局呼籲相關單位輔導納管及聯防機制，推動虛擬資產服務及第三方支付業者納入洗錢防制及打擊資恐機制，並鼓勵金融機構與虛擬資產業者建構聯防網絡，共同強化台灣的洗錢防制保護網。