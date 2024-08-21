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宜蘭地院法官涉酒後開車 酒駕防制協會要求調離職務

中央社／ 台北21日電

宜蘭地方法院張姓法官19日涉嫌酒後開車，被依公共危險罪送辦。台灣酒駕防制社會關懷協會今天譴責並要求宜蘭地院立即調離職務。

台灣酒駕防制社會關懷協會發布新聞稿，宜蘭地院張姓法官知法犯法，酒駕上路，遭警方攔查，觸犯公共危險罪，協會嚴厲譴責，並強烈要求宜蘭地方法院必須即刻調離張姓法官現有職務並依法汰除，同時建請監察院啟動調查，維護司法風紀。

台灣酒駕防制社會關懷協會表示，法官代表國家執行司法公權力，如今張姓法官酒駕上路，酒測值高達1.05毫克，呈現醉醺醺狀態，駕駛移動凶器，危及用路人生命安全，誇張行徑根本公然挑戰司法，視法律於無物，尤其對於「酒駕零容忍」酒駕防制工作是嚴重打擊與極大諷刺，張姓法官酒駕情節重大，不可饒恕，敗壞司法官聲譽，使司法威信蕩然無存。

台灣酒駕防制社會關懷協會質疑，張姓法官被警察攔查時間為19日晚間，身為法官何以在星期一晚上喝得醉醺醺，在何種場域飲酒，協會要求法院行政調查必須嚴加查明當天張姓法官出自何處飲酒場所，釐清是否出入不當處所，違反法官倫理規範。

宜蘭地院20日證實此事並表示，尊重檢警偵查結果，地院也將視情節，啟動法官自律委員會調查。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

司法官 宜蘭 酒駕

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