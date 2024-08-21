宜蘭地院法官涉酒後開車 酒駕防制協會要求調離職務

台中市第二警分局育才所在前天接獲一中商圈的服飾店業者報案，一名女子試穿服裝後，將一條褲子放入包包後，即離開店面未結帳，業者報案後一小時，涉案施姓女學生就把褲子拿回店家還，辯稱「精神狀況不好」，不過因另有店家也指控遭施女行竊，全案警詢後將依竊盜罪函送台中地檢署偵辦。

2024-08-21 15:46