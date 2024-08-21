台中地院內女子情緒失控 猛摔狠踩...當眾砸爛自動報到機

黃姓女子昨下午到台中地方法院準備開庭時，疑情緒不穩突朝1樓民事庭外的自動報到機攻擊，猛力翻倒又大力踹好幾下，機台被砸到支離破碎，一旁要開庭的民眾、律師都看傻眼。警方到場將黃女帶回管束，因其情緒仍激動送強制就醫，台中地院後續也將對黃女毀損公物提告求償。

昨有民眾目擊，女子身穿一襲粉紅色裙裝，赤腳在1樓民事法庭外咆哮，翻倒一旁的自動報到機後又出腳猛踹好幾下，因旁邊就是台中地院法警室，執勤法警聽見巨響也紛紛上前查看。

未料女子仍不停止，舉起右腳大力踩在倒塌在地上的機台上，無視法警一再制止，甚至又將整個機台翻起後往另一側重摔，造成機殼、機身嚴重碎裂不堪使用，當時在法庭外等候開庭的民眾、律師紛紛看傻眼。

女子疑似仍未氣消，又再度出腳踩了自動報到機好幾下，最後在多名法警制止下才停止，目擊民眾也將過程錄影PO網，標註「台中地方法院」，並表示「幫自動報到機QQ」。

台中第一分局指出，昨下午2點多獲報台中地院內有人毀損公物，到場時黃姓女子已無破壞行為，經詢問現場目擊保全指出，黃女徒手破壞院內自動報到機造成不堪使用，因黃女情緒激動，警方依警察職權行使法將該女帶返勤務處所管束。

警方指出，台中地院也委請代理人，檢具相關資料提告、求償，後續將依毀損罪嫌函送台中地檢署偵辦。據了解，黃女因情緒仍激動無法做筆錄，後續由警方強制送醫，同時也聯繫上她在北部的家人協助處理，詳細破壞動機有待釐清。