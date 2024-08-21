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京華城案2都委教授昨請回 檢廉今再傳喚數名都委作證

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲因京華城等案，被控圖利，台北地檢署已傳喚11名台北市都市計畫委員會前、現任委員作證，今天將再傳喚數名委員作證。

檢廉昨以證人身分傳喚都委會前委員王价巨、現任委員郭瓊瑩作證，王价巨由檢問話後請回，郭先接受廉政署問話再送北檢，訊後均請回。王為銘傳大學建築系教授，郭是中國文化大學景觀學系教授。

檢方上周傳喚台北市前副市長彭振聲及陳春銅、陳明吉、宋鎮邁等都委會委員出庭，釐清京華城容積率案簽辦過程。其中，彭振聲被檢方認定涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌重大，命限制出境、出海、限制住居；陳春銅、陳明吉及宋鎮邁等人訊後請回。

檢方已在五月間，以證人身分約談台北市政府都市發展局、都市更新處等單位承辦京華城業務的公務員。京華城案因容積率達840％，外界質疑，建案容積獎勵與公益性回饋措施的對價是否對稱，以及都委會通過是否有市府高層介入京華城的容積獎勵等部分。

京華城案持續延燒，圖為施工中的京華廣場。圖／聯合報系資料照片
京華城案持續延燒，圖為施工中的京華廣場。圖／聯合報系資料照片

北市 宋鎮邁 彭振聲

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