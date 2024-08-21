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台中科技執法死傷降三成 今年底全市有68點27處建置中

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局在2022年建置21處科技執法設備地點，今年1月至7月事故發生607件，比去年同期死傷人數減少比率29.7%，今年7月1日又建置完成20處科技執法，預計年底前，有另外27處可建置完成，總計全市在年底前會有68處科技執法路口，市警局希望能藉此改善全市交通。

台中市警局統計，2022年間建置21處路口科技執法設備地點，今年1至7月交通事故件數發生607件、死傷人數400人，較去年同期發生873件、死傷人數569人，減少266件、死傷人數減少169人，事故件數減少比率30.47%、死傷人數減少比率29.7%，該21處路口事故數據均已明顯呈現減少，可有效降低事故發生、保障人民安全。

台中市警局交通大隊表示，今年7月1日有啟用20處科技執法，另外還有27處尚建置中，預計今年底啟用，屆時全台中市會有68處科技執法路口，其中設置科技執法路口前三名分別是，第六警分局（西屯區、10處）、第五警分局（北屯區、9處），以及第三、第四警分局（東南區、南屯區，均為7處）。

交大表示，科技執法路口的地點選定，主要根據台中市車禍統計數據，從易肇事路口考量優先規劃設置，精準執法針對肇因對症下藥，透過科技執法設備可減少警力消耗，採全天候不間斷運作及警示效果。

交大指出，透過科技執法設備可減少警力消耗，並採全天候不間斷運作及警示效果，強化「闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛、跨越雙白線及車不讓行人」等重大違規進行取締，搭配「前有科技執法」宣導告示牌多元管道宣導，讓民眾養成遵守交通法規的良好習慣，避免民眾心存僥倖違規心理，減少交通事故的發生。

台中市警局長李文章說，設置科技執法設備目的不是要開罰單，主要是讓用路人養成遵守交通規則的良好習慣，降低事故的發生，將持續精進相關交通改善措施，期以有效防制交通事故，打造安全宜居的友善城市。

台中市建置科技執法設備，今年1月至7月比起去年同期，死傷人數減少近3成。圖／台中市交通大隊提供
台中市建置科技執法設備，今年1月至7月比起去年同期，死傷人數減少近3成。圖／台中市交通大隊提供
台中市建置科技執法設備，今年1月至7月比起去年同期，死傷人數減少近3成。圖／台中市交通大隊提供
台中市建置科技執法設備，今年1月至7月比起去年同期，死傷人數減少近3成。圖／台中市交通大隊提供

交通事故 台中市 科技執法

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