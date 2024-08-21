快訊

國家警報響了！10縣市大雨特報 6縣市大雷雨轟1小時

與女友吵架又找嘸人 狠心生父將滿月男嬰棄置錢櫃門口

全球首例！颱風日遭電線勒頸 台大醫院植入主動脈「長成氣管」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林姿妙涉貪案9月再開庭 一審宣判或延至年底前

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭縣長林姿妙涉貪案上次開庭是8月1日，日前排定9月的庭期，預計10月進入言詞辯論，有望在10月底前審結，力拚今年底前一審宣判。林案一審已審理2年，對比新竹市長高虹安涉貪案不到1年就宣判，花費時間多出一倍，法界人士指出林案涉案人員較多，還勘驗大量偵訊光碟，自然更費時。

宜蘭地檢署2022年8月起訴林姿妙、林的女兒林羿伶，以及縣府官員、羅東鎮公所人員等共15名被告，控林姿妙為了免費使用土地做為競選總部，命令官員違法認定該地主免課土地增值稅，且擔任羅東鎮長期間帳戶有可疑金流，涉犯貪汙治罪條例、偽造文書、特殊洗錢等罪。

宜蘭地院2022年10月首開準備程序庭，多名偵訊時認罪的被告翻供，且控檢廉不正取供，聲請勘驗大量偵訊光碟，準備程序庭因此長達超過1年半，今年6月進入審理程序，從6月12日到8月1日，針對林姿妙涉嫌違法認定土地免課增值稅的部分，開10多次審理庭。

地院日前排定接下來的庭期，將針對林姿妙涉嫌特殊洗錢部分傳喚證人，9月開4場審理庭。據了解，10月將進入言詞辯論，雖然還無法確定需要花多長時間，但院方希望10月底前辯論終結，進入評議程序，今年底前一審宣判。

林姿妙案一審將超過2年，對比高虹安案不到1年宣判，外界疑惑為何如此曠日廢時。法界人士認為，林案被告多達15人，是高案的3倍，且涉及農地農用、競總的臨時建物等，較高案的詐領助理費複雜；尤其多名被告翻供聲請調閱偵訊光碟，花費大量時間。

根據地方制度法，若林姿妙一審被判貪汙罪，將遭褫奪公權，立刻停職，縣長職務由副縣長林茂盛代理；若林遭判貪汙定讞，將遭解職，從目前一審進度判斷，判決確定勢必在任期過半之後，到時將由中央派員代理縣長職務。

宜蘭地方法院日前排定林姿妙涉貪案9月4場審理庭，預計10月進入言詞辯論、10月底審結，拚今年底前一審宣判。本報資料照
宜蘭地方法院日前排定林姿妙涉貪案9月4場審理庭，預計10月進入言詞辯論、10月底審結，拚今年底前一審宣判。本報資料照
宜蘭縣長林姿妙涉貪案被告多達15人，案情複雜，且勘驗大量偵訊光碟，審理時間長達2年以上。本報資料照
宜蘭縣長林姿妙涉貪案被告多達15人，案情複雜，且勘驗大量偵訊光碟，審理時間長達2年以上。本報資料照

林姿妙 貪汙 辯論

延伸閱讀

開發App助小農行銷 羅東國中學生奪麻省理工高峰會設計獎

宜蘭國際童玩藝術節閉幕 遊客逾53萬人次突破14年新高

宜蘭員山農友勇奪紅龍果評鑑6大獎 林姿妙祝賀化身代言人

貪汙6500萬！林姿妙親信...宜蘭前專員許智信重判12年

相關新聞

高虹安誣告陳時奮判10月理由曝光！法官：明知論文抄襲期刊

新竹市長高虹安博士論文引發誣告官司，旅美教授陳時奮指高被指導教授除名，高告陳誹謗不成，陳自訴高誣告；台北地院合議庭認為高...

影射連千毅獄中用嘴幫人排毒 「勾惡」陳昱瑋要賠10萬元

YouTuber「勾起你心中的惡」陳昱瑋在臉書影射直播主連千毅曾入監並替其他受刑人口交，連提告，陳被依加重誹謗罪判拘役5...

台中地院內女子情緒失控 猛摔狠踩...當眾砸爛自動報到機

黃姓女子昨下午到台中地方法院準備開庭時，疑情緒不穩突朝1樓民事庭外的自動報到機攻擊，猛力翻倒又大力踹好幾下，機台被砸到支...

京華城案2都委教授昨請回 檢廉今再傳喚數名都委作證

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲因京華城等案，被控圖利，台北地檢署已傳喚11名台北市都市計畫委員會前、現任委員作證，今天將...

台中科技執法死傷降三成 今年底全市有68點27處建置中

台中市警局在2022年建置21處科技執法設備地點，今年1月至7月事故發生607件，比去年同期死傷人數減少比率29.7%，...

林姿妙涉貪案9月再開庭 一審宣判或延至年底前

宜蘭縣長林姿妙涉貪案上次開庭是8月1日，日前排定9月的庭期，預計10月進入言詞辯論，有望在10月底前審結，力拚今年底前一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。