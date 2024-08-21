林姿妙涉貪案9月再開庭 一審宣判或延至年底前

宜蘭縣長林姿妙涉貪案上次開庭是8月1日，日前排定9月的庭期，預計10月進入言詞辯論，有望在10月底前審結，力拚今年底前一審宣判。林案一審已審理2年，對比新竹市長高虹安涉貪案不到1年就宣判，花費時間多出一倍，法界人士指出林案涉案人員較多，還勘驗大量偵訊光碟，自然更費時。

宜蘭地檢署2022年8月起訴林姿妙、林的女兒林羿伶，以及縣府官員、羅東鎮公所人員等共15名被告，控林姿妙為了免費使用土地做為競選總部，命令官員違法認定該地主免課土地增值稅，且擔任羅東鎮長期間帳戶有可疑金流，涉犯貪汙治罪條例、偽造文書、特殊洗錢等罪。

宜蘭地院2022年10月首開準備程序庭，多名偵訊時認罪的被告翻供，且控檢廉不正取供，聲請勘驗大量偵訊光碟，準備程序庭因此長達超過1年半，今年6月進入審理程序，從6月12日到8月1日，針對林姿妙涉嫌違法認定土地免課增值稅的部分，開10多次審理庭。

地院日前排定接下來的庭期，將針對林姿妙涉嫌特殊洗錢部分傳喚證人，9月開4場審理庭。據了解，10月將進入言詞辯論，雖然還無法確定需要花多長時間，但院方希望10月底前辯論終結，進入評議程序，今年底前一審宣判。

林姿妙案一審將超過2年，對比高虹安案不到1年宣判，外界疑惑為何如此曠日廢時。法界人士認為，林案被告多達15人，是高案的3倍，且涉及農地農用、競總的臨時建物等，較高案的詐領助理費複雜；尤其多名被告翻供聲請調閱偵訊光碟，花費大量時間。